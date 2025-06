Leserinnlegg: Hvor har du gjemt deg, ordfører Frank?

En engasjert reing etterlyser lokalt politisk engasjement mot truslene mot Re VGS, for her trengs det å ta i et tak.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Lærerne på Re VGS har slått alarm! Det unike, og suksessrike, tilbudet om idrettsfag og yrkesfag på skolen står i fare. Fylkesdirektøren legger åpenbart ikke vekt på solide faglige resultater, et flott skolemiljø.

Eller at Re er den eneste videregående skolen i «indre Vestfold», eller andre faktorer som peker i retning av å utvikle, ikke avvikle, Re VGS.

Hvor er politikerne?

For – blir forslagene hennes vedtatt i Fylkestinget 17. juni 2025 – kan det fort være begynnelsen på slutten på Re videregående skole. Det som i årevis har vært en stolthet for bygda og kommunen, og som det politiske miljøet i både Ramnes og Re kommuner hegna om, og samarbeida med på alle plan.

Så – nå som det brenner et blått lys for skolen – hvor er politikerne? Hvor er ordføreren i Tønsberg? Burde ikke han nå være på barrikadene for å forsvare Re?

Fylkesordføreren er partifelle med ordfører Frank Pedersen, så litt innflytelse har han vel?

Hvor er reingene?

Og hva med fylkestings-representanter fra Re – jobber de med dette, for å overbevise sine partigrupper i fylket? Og hva med kommunestyrerepresentanter i Tønsberg fra Re – som Trude Viola Nordby, Trond Ekstrøm med flere – er dere på banen?

Jeg håper alle gode krefter nå slår dette slaget for Re VGS. Dette kan bli selve lakkmustesten på om Re EGENTLIG betyr noe for nye Tønsberg kommune!

For det er vel ikke sånn at ordføreren i Tønsberg prioriterer å bygge opp idrettsfag på Nøtterøy framfor å beholde det i Re? Eller å flytte byggfag til Melsom?

Klare forventninger

Nå må folkevalgte i Tønsberg og i Vestfold fylkesting fortelle oss reinger hvor de står, og hva de har tenkt å gjøre:

Ei hel bygd har klare forventninger til dere!

Heming Olaussen, engasjert reing.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.