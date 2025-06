Re-bonde er kåret til hele landets «Gode bonde 2025»

Anders Løverød (38) fra Re får heder og ære og 50.000 kroner for sin innsats for fellesskap, psykisk helse og trygghet i landbruket.

– Et trygt og inkluderende landbruk bygges av folk som ser og løfter andre. Anders Løverød gjør nettopp det, sier Bjørn Gimming, jurymedlem og Bondelagsleder.

Prisen «God bonde» deles ut av Norges Bondelag og Landkreditt, og skal hedre bønder som tar ansvar utover egen gård. Årets pris er på 50.000 kroner.

Gir en del av potten til det lokale bondelaget

Anders Løverød (38) driver Ås gård på Jarberg i Ramnes, han kjøpte gården i 2010 etter å ha vokst opp på nabogården som faren kjøpte i 2001. Her produseres det økologisk melk fra kuer som har det godt.

Prispengene skal brukes på enda flere dyrevelferdstiltak, det er noen byggeprosjekter på gården – som for eksempel en utegang, forteller Anders til ReAvisa.

En liten pott går til det lokale bondelaget i Ramnes, så det kan arrangeres flere sosiale happenings framover.

– Et bra miljø oss bønder i mellom

En del av begrunnelsen fra juryen går på at Anders er med på å arrangere sosiale sammenkomster for bønder i bygda.

– Vi har noen uoffisielle møter på Stange gjestegård nå og da i løpet av året, forteller Anders:

– Det er et bra miljø oss bønder i mellom i Re, og egentlig i hele Vestfold.

Skaper lavterskeltilbud for bønder i bygda

Anders får prisen for sitt sterke engasjement innen HMS, med særlig vekt på psykisk helse, sosiale møteplasser og fellesskap blant bønder, heter det i begrunnelsen.

Han har skapt lavterskeltilbud som bygdepuber og faglige samlinger der kunnskap, samhold og åpenhet går hånd i hånd.

Med hjerte for både mennesker og dyr, har han bidratt til å styrke tryggheten og samholdet i nærmiljøet.

Viser hva det betyr å være en god bonde

Juryen løfter fram hvordan Re-bonden setter søkelys på det som ofte er vanskelig å snakke om, og hvordan det å ta vare på hverandre også er godt HMS-arbeid.

– Et godt landbruk handler ikke om produksjon aleine, men alltid om mennesker. Anders Løverød viser hva det betyr å være en god bonde.

– Både for dyra, for kollegaene sine og for bygda, sier Bjørn Gimming.

En overraska vinner

– Dette var både overraskende og utrolig hyggelig. Jeg er så heldig som har så mange gode folk rundt meg. Det er morsomt å være engasjert når man er en del av et så godt lag, sa Anders da han fikk overrakt prisen.

– Vi har nettopp bygd nytt melkefjøs, og planlegger flere tiltak for dyrevelferd, blant annet utegang og ny fullfôrmikser, så dette kommer godt med, sier en stolt prisvinner.

Nesten 70 bønder ble nominert til prisen i år. Juryen bestod av Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, Hans Edvard Torp, styreleder i Landkreditt, og Halle Arnes, fagkoordinator i Norsk Landbruksrådgivning.

