– Vi leste om matutdelinga i avisa, og tenkte at her må vi bidra med sunn og god lokal mat

– Veldig viktig bidrag, forteller de frivillige på Matutdelinga, – og en ekstraordinær service, over så lang tid.

Tom Strømstad Olsen på Klavenes gård, som en av tolv ansatte i Re-bedriften, er veksthusansvarlig på Re-gården. Annahver uke er det stort sett han som kjører til Brår for å levere fersk salat til Matutdelinga på Re. Dette kunne du lese først om i juleavisa.

Det har han gjort i to år nå, som en trofast og viktig bidragsyter. – Vi leste om dette i avisa, og da bestemte vi oss for å bidra til jula den gang. Men behovet begrenser seg ikke til bare jula, så vi ville henge med videre. Og sånn har det blitt.

Tredje generasjon driver

– Det er så trivelig, det er alltid hyggelige folk å treffe på her. Sjøl om det er mye å gjørra og kanskje litt stressa stemning for å få alle matkassene klare – de står på hue alle sammen til tider her – så møtes vi alltid med et smil.

Tom forteller at de er stolte av å bidra på Klavenes gård, som ligger i Re, helt på grensa til både Horten og Holmestrand. Der starta de med grønnsaksdyrking i 1954, i dag er det tredje generasjon Saue som driver salat-gården.

De er eneleverandør av Vestfoldsalat, som er hovedproduktet som produseres på gården.

Sunt, godt og viktig bidrag

Salaten som leveres til Matutdelinga er fersk, like fersk som den som går ut til butikkene. – Helt fantastisk, er attesten fra Torbjørn Brunstøl på vegne av gjengen bak den frivillige Matutdelinga på Re. – En ekstraordinær service, over så lang tid. Vi er supertakknemlige.

I oppstarten merka de at det var lett å få tak i mer usunn mat, men god, næringsrik og sunn mat var mer vanskelig å få tak i – derfor er salatleveringa ekstra viktig.

Og det blir bare mer og mer viktig:

Får låne bil – gratis

– Det er nesten ikke noe å hente på Matsentralen lenger. Vi er helt avhengig av bidrag direkte til oss. Der må vi bare takke det lokale næringslivet og mange støttespillere i bygda vår.

Det er mange som bidrar, og helst skal ingen være nevnt eller glemt. Men Jernia Revetal må nesten nevnes, forteller Torbjørn. Der stilte Bjørn og Morten opp med en varebil, når de sto i beita for bil.

– Vi har fått disponere bilen ut året, det er helt fantastisk, forteller Torbjørn.

Skremmende høyt tall

I dag hjelper Matutdelinga på Re rundt hundre familier med totalt 277 personer, alle fra Re, med mat i kjøleskapet. – Det er et skremmende høyt tall i denne lille bygda, mener Tom fra Klavenes gård.

I tillegg kommer utdeling av nødkasser og andre leveranser utenom hovedutleveringa annahver uke. Matutdelinga samarbeider godt med kommunen, som de også låner lokaler av på Brårsenteret.

Det er ett par utleveringer igjen før jul, den siste blir tirsdag 17. desember. Hver gang hjelper mellom tjue og førti frivillige til.

Har sikra ribba til jul

Torbjørn forteller at ribba er sikra til jul: – Vi må kjøpe ribba vi legger i de siste matkassene før jul, og det får vi til med pengegaver fra firma, foreninger og folk.

Vil du støtte Matutdelinga på Re, er vippsen 82 58 01. Den går til Tønsberg frivilligsentral, det er viktig å merke bidraget med «Matutdelinga på Re».

