Slåss for demensgården i Re: – Overvelda av all støtte

Demenstilbudet på Grøstad gård er vedtatt lagt ned. Det skapte sterke reaksjoner da flertallet ved posisjonen i Tønsberg bestemte det tidligere i høst. Støtten fra alle hold varmer, forteller Gry Beate Knapstad som er eier og daglig leder.

– Jeg er helt overvelda over all støtte, alt fra folk flest til folkevalgte, vanlig mann i gata til pårørende, demensforening, og så videre – dette blir lagt merke til.

– Driter rett og slett i folka her

Kampen for demenstilbudet på Grøstad gård kjempes både lokalt og langt utafor kommunegrensene. – Dette er dårlig PR for Tønsberg kommune. Skikkelig dårlig PR, understreker Trude Viola Nordli (AP).

Hun og resten av opposisjonen i Tønsberg er enige om å beholde tilbudet. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG, INP, SV, Rødt råder over 20 av 23 stemmer i kommunestyret.

Håpet er at posisjonen ved Høyre, FrP, Venstre og KrF ser hvor feil det er å legge ned dette tilbudet, forteller Trude. – Hvis ikke driter de rett og slett i folka her, sier Trude.

– Jeg gleder meg til hver gang

Eva Øihaug har vært med på tilbudet fra første dag. – Jeg håper veldig at dette tilbudet fortsetter, ja fy filler’n. Jeg gleder meg til hver gang, forteller 69-åringen som er på Grøstad hver mandag og onsdag.

– Jeg tar med brød hjemmefra for å mate dyra med. Så går vi en tur, stort sett hver gang. Nå skal vi snart bake sammen, nå i førjulstida, forteller Eva til ReAvisa.

Birgit Severinsen forteller at de har blitt så glad i dyra på gården. Hun elsker å få gjort unna ting: – Jeg liker ikke å sitte på rompa, jeg liker å stå på, forteller 73-åringen.

– Vi veit at de vrei seg i stolen

Alle brukerne hjelper til med små og store arbeidsoppgaver, og det er godt å være i gang, det er alle seks brukerne enige om som er på gården denne dagen, da en samla opposisjon kommer på besøk.

De vil kjempe til siste slutt for tilbudet her. – Vi må jo bare håpe, sier Svein Holmøy (SP), – at posisjonen sprekker opp.

– Vi har ikke fått noen signaler om at de vil snu, men vi veit jo at flere vrei seg i stolen da det ble vedtatt.

Legger inn penger til tilbudet

Kommunestyret skal behandle budsjett i desember-møtet onsdag til uka, 11. desember 2024. Der har opposisjonen klart både tall og tekstforslag for å beholde demenstilbudet.

– Et kompromiss ville være å frede tilbudet de fire åra som avtalen var inngått for, så ta en ny evaluering da. Vi vil strekke oss langt, bare tilbudet består, sier Roar Lefsaker (MDG).

Han var aller først på banen med et leserinnlegg til forsvar for tilbudet i ReAvisa, etter vedtaket om å legge ned tilbudet.

En god og gammel Re-ide

En demensgård er en gammel Re-ide, som ble presentert for nye Tønsberg kommune i ReAvisa-spaltene for tre år siden. Da gikk Trude Viola Nordli (AP) ut sammen med Thorvald Hillestad (SP) og foreslo et demenstilbud på en Re-gård.

– Dette er en «takk for sist», jeg tror det, sier Per Martin Aamodt (AP), – jeg frykter at det har gått prestisje i dette fra Høyre-sida.

– Det er fryktelig synd for folka det går utover, vi er så lei oss, sier Trude Viola Nordli (AP).

– Her er det snakk om å spare seg til fant

– Vi snakker om «Tønsberg-trappa» der tiltak skal settes inn på et tidlig trinn for å spare mer kostbare tjenestene lenger opp i trappa. Dette er jo akkurat et sånt tiltak, som absolutt ikke bør legges ned.

– Her er det snakk om å spare seg til fant, mener Svein Holmøy (SP). Gode demenstilbud tidlig i sjukdomsforløpet kan utsette behov for institusjonsplass.

– Det er snakk om å spare småpenger, i forhold til hvor mye vi kan spare – og hvor mye dette tilbudet betyr, mener Ole Marcus Mærøe (R).

Tønsberg sitt rykte står på spill

– Dette er jo et klart eksempel på å forebygge med tidlig innsats og riktig tilbud for de rette brukerne, mener Christina Grefsrud-Halvorsen (SV), – bedre for folka det gjelder, pårørende og kommuneøkonomien.

Hele opposisjonen er bekymra for Tønsberg sitt rykte: – Hvordan framstår Tønsberg kommune som avtalepartner, når en fireårig avtale sies opp etter ett år?, lurer de på.

– Dette har også noe med respekt å gjøre, hvem vil inngå samarbeid med Tønsberg kommune i framtida, sier Trude Viola Nordli (AP), – hvis vedtaket blir stående.

– En sjokkbeskjed å få

– Vi er dønn avhengig av et godt rykte, men dette er å rive det ned, mener Trude Viola Nordli. Imens prøver Gry på Grøstad gård å skape så normale dager som mulig. Hun forteller at det var en sjokkbeskjed å få at avtalen ble sagt opp:

– Jeg tenkte at de fire åra i kontrakten var freda, så lenge vi gjorde alt riktig. Og det har vi gjort, vi har ingen avvik eller klager, tvert i mot. Dette funker veldig fint.

Gry fikk, som eier og daglig leder, med seg Britt Jacobsen, som helsefagarbeider med lang erfaring fra demensomsorg.

– En ekstra belastning for brukerne

– Vi er fast bestemt på å gjøre det beste for brukerne, men klart det er tøft med mye tanker, vi kjenner det godt på kroppen. Det verste er hvordan det berører brukerne våre, forteller Gry og Britt.

Brukerne som kommer til demensgården er tidlig i sjukdomsforløpet og skjønner godt at tilbudet står i fare. – Det blir en ekstra belastning, uansett åssen du vrir og vender på det.

– Dette går utover en sårbar gruppe, det er så urettferdig, mener Christina Grefsrud-Halvorsen (SV). – Oppi alt er jeg glad for at vi i opposisjonen står samla.

– Investering for å spare

– Det er snakk om prioritering, det er det for alle partiene. Men her var det lett å enes om at dette tilbudet må bestå. Det er også en investering for å spare, sier Christina.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG, INP og Rødt vil bruke enhver mulighet til omkamp for å beholde tilbudet.

Skulle vedtaket om å si opp avtalen bli stående, er siste dag med tilbudet 16. mars 2025.

– Her glemmer vi sjukdom

– Vi klarer liksom ikke helt tru at det blir kroken på døra, forteller Gry som har valgt å være optimist. – Jeg er skrudd sammen sånn, så vi håper det skal ordne seg. I mens har vi normale dager her.

– Det er veldig viktig for de som er her. Jeg syns vi får det til, også. Her drar vi hverandre opp, alle sammen, forteller Britt.

– Her glemmer vi sjukdom. Og vi prøver å glemme politiske vedtak vi ikke skjønner noen ting av.

Utgjør under en prosent av innsparingen

Demenstilbudet på Grøstad gård ble åpna i mai 2023. Det er gjort mye for å tilpasse gården til denne bruken, til store investeringer. Gry sin datter eier nå gården som brukerne får disponere, mens Gry eier nybygget tilbudet har base i.

Demensgården ble etablert etter at posisjonen i forrige periode ved AP, SP, KrF og MDG i et fellesforslag til budsjettet for 2022 til 2025 satte av 2,5 millioner kroner årlig til tilbudet.

Tilbudet på demensgården på Grøstad koster kommunen 2,48 millioner kroner nå i 2024. Det er under en prosent av de 273 millionene Tønsberg skal kutte.

Halverer sjukehjemsdekningen

Sjukehjemsdekningen er vedtatt halvert fra da vi var Re kommune til standarden i nye Tønsberg kommune, fra 28 prosent til nedi 14 prosent. Ett argument er «Tønsberg-trappa», der tiltak skal settes inn på et tidligere stadium – som dette tilbudet på Grøstad gård.

Avtalen med Grøstad gård er gjennom Inn på tunet Norge AS. Den hadde en varighet på fire år, men er sagt opp allerede etter ett år.

Et enstemmig eldreråd har advart mot å legge ned tilbudet, og det er bare noen av reaksjonene på vedtaket.

Omkamp i budsjettbehandling

Det var onsdag 4. september 2024 at flertallet i kommunestyret ved dagens posisjon Høyre, FrP, KrF og Venstre sa opp avtalen. Vedtaket lyder som følger:

«Avtale med Inn på tunet Norge AS sies opp og tilbudet om demensgård avvikles ved utløp av oppsigelsestiden i mars 2025». Et dagtilbud i kommunens regi skal erstatte tilbudet på Grøstad gård.

Opposisjonen vil kjempe for tilbudet på Grøstad gård og varsler altså omkamp i budsjettbehandlingen onsdag 11. desember 2024.

