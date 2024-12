Byr på hjemmebakst og julestemning på prestegården

Lørdag blir det folksomt på Våle prestegård, igjen: Julemarkedssjef Unni Bu garanterer for landlig julestemning, i år igjen.

Julemarked på Våle prestegård blir lørdag 7. desember fra klokka 11.00 til 16.30. Julemarkedssjef Unni Bu forteller at det er lett å finne julestemningen i de idylliske rammene på prestegården.

– Her finner du utstillere som har den ultimate julegaven til de som står deg nær. Håndverk og husflid, kranser og mat – og mere til. Kafeen holder oppe og selger både grøt og kaffe.

Julemarked, tradisjonen tro

– Bakerovnen har gått varm over lengre tid og her er det mulig å få med seg skikkelig hjembakst. Det blir kjøring med hest for barna og de kan også dryppe egne julelys. Smednissen er også på plass, akkurat som før.

– Glagjengen åpner julemarkedet med sitt nisseorkester og nissefolket synger jula inn. Det blir lotteri og mange muligheter til å treffe familie og kjente.

– Velkommen til julemarked på flotte Våle prestegård, ønsker julemarkedssjef Unni Bu via lokalavisa.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.