Da Re var maktsentrum i Norge: – Den absolutte fiffen

«Henrettelsespodden» er en populær podcast der du lærer mye om norgeshistorien gjennom dokumentasjon av mørke skjebner som endte med hodet på blokka. I denne ukas episode dreier det seg om en henrettelse her i Re.

Kyrre Holm Johannessen og Torgrim Sørnes står bak podcasten Henrettelsespodden som nå kan lyttes til bak betalingsmur på Untold, men det finnes mange episoder man kan lytte til gratis på for eksempel Spotify.

De forteller at på Våle prestegård bodde den absolutte fiffen, makta lå her på 1700-tallet. Skulle du finne noen høyere på strå enn dette, måtte du ut av Norge.

Viktig historisk sted

Derfor var det neppe lurt av ei tjenestepike å prøve å sette fyr på prestegården. På Våle historielag sine nettside om Våle prestegård (ekstern lenke) er hendelsen nevnt med en kort setning:

«I 1722 ble tjenestepiken Torber dømt til døden etter et mordbrannforsøk. Hun ble halshugget og brent for sin ugjerning på Våle prestegård».

Der får vi også vite at prestegården er nevnt i skriftlige kilder første gang i 1395.

Valum ble til Våle

«Eiendommen omtales da som Valum, noe som er opphavet til bygdenavnet, og det tidligere kommunenavnet, Våle. Her har konger overnattet, her har folk blitt velsignet og her har folk blitt dømt til den strengeste straff».

Henrettelsen av Torbiør Olsdatter omtales av Kyrre Holm Johannessen og Torgrim Sørnes, der navnet staves litt annerledes og tida for henrettelsen dateres fire år tidligere enn det som er oppgitt på Våle historielags nettsider.

Det var, kan man lære av historiepodcasten, viktig å gjennomføre henrettelsen på åstedet for ugjerningen eller så nærme som mulig.

Regna som mordbrann

Programleder-duoen har omtalt mange henrettelser, historiene rundt ugjerningene, de rammede og de dømte. Men dette er nok den minst alvorlige følgen av en ugjerning som fører til henrettelse.

Tjenestepiken hadde starta brannen flere steder, men det ble tidlig oppdaga og folk på gården klarte å slokke. Så det var bare snakk om et branntilløp.

Men likevel: Var forsettet å forsøke å brenne ned bygg med folk inni, så var det å regne som mordbrann og skulle straffes like strengt.

Brent på bålet

– Minste konsekvensen med mest straff vi har hatt?, spør Kyrre Holm Johansen, – bare noen svidde planker? – Ja, er Torgrim Sørnes enig i, – vi har ikke hatt noen tynnere henrettelser enn dette, tror jeg.

Torbiør Olsdatter brant opp til slutt, sjøl: Først halshogd, så brent på bålet, konkluderer pod-programlederne.

Alt skjedde på Våle prestegård for noe over 300 år siden.

Skolebesøk i førjulstida

Og historien blir gjenfortalt nå som det blir førjulsbesøk på Våle prestegård for 4. klassinger fra skolene Sem, Vear, Barkåker/Montessori, Kirkevoll, Røråstoppen, Solerød, Ramnes og Volden.

De får lære om prestegården i gamle dager og høre historien om Torbiør Olsdatter, støpe lys, bake brød, lage julepynt og spise grøt, forteller kulturkonsulent Siv Ellen Kristiansen.

Kommunen samarbeider med Våle historielag, Ramnes historielag og Arrangementsgruppa for Våle prestegård, med Ingerd Saasen Backe i spissen.

Les papiravisa på nettavisa – last ned gratis!

Her finner du avisa – plukk med deg gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.