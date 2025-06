Ramnes historielag jubilerer med kvinnen fra Re

Med kvinnen fra Re, Snorre Sturlason, Ramnes-sangen, bevertning og mimring ble det ei fin feiring av historielaget sist søndag.

Ramnes historielag feira femti år søndag 15. juni 2025 med rundt nitti til bords under telttak ute på Bygdetunet Brår, i tilfelle regn – og noen få regndrypp kom det.

I tillegg var det noen tilhørere på benker, utafor Lukasstua og langs hekken ved Brårveien som fikk med seg denne begivenheten i bygda vår. Kanskje totalt hundre tilstede og enda flere innom.

Stor aktivitet og godt oppmøte

– Dette er, heldigvis og veldig gledelig for oss, ei forening som vi stadig hører at blir satt stor pris på i bygda. Og vi må værra glad for det, at Ramnes historielag står så sterkt, sier Kåre Holtung innledningsvis. Han forteller om stort oppmøte på historielagsmøter og -turer.

Han forteller også om ei stabil forening med god kontinuitet: – Femti år, og fem ledere – jeg er den femte på alle disse åra. Det viser vel hvor stabilt ting og tang er i denna foreninga vår, sier Kåre til forsamlinga, der han ønska alle velkommen og spesielt lagets æresmedlemmer.

Tønsberg-ordfører Frank Pedersen ble også ønska spesielt velkommen. Blant bursdagsgjestene var også arkeolog og prosjektleder for Slaget på Re da slagstedet ble finni på Linnestad-jordene, Kjersti Jacobsen, i dag rådgiver for kulturarv i Tønsberg kommune.

Tok på seg et stort ansvar fra start

Vidar Flåteteigen tok trekkspillet fatt til allsang på Ramnes-sangen, og Vidar Vallumrød presenterte programmet, – her blir det ikke bare festmeny, men også kulturelt påfyll.

Ramnes historielag ble stiftet i 1975, og lagets første store oppgave var markeringa av 800-årsjubileet for slaget på Re i 1177, forteller Vidar.

Dette ble en stor jubileumsforestilling med kjente skuespillere og mange besøkende i 1977. Der ble Kåre Holt sitt stykke «Jord» framført.

Lokale kulturinnslag

Så skjedde igjen nå under femtiårsfeiringa sist søndag, denne gangen med Laurence Østlie som Snorre Sturlason og Astri Søyland som kvinnen fra Re.

Vå-Ra-koret var med den gang, som nå – både under urframføringa av «Jord» i 1977 og nå i femtiårsfeiringa. Hymne var også det samme som den gang.

– Modig og tøft av en helt ny og fersk forening, sier Vidar Vallumrød om Slaget på Re-jubileet, – et stort ansvar som Ramnes historielag takla veldig bra.

