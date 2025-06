Re FK-jentene kan gå helt til topps: – Nå gjelder det

Hva passer vel bedre enn en tur til Lystlunden i Horten en fin sommerkveld? Der trenger Re-jentene din støtte for å klare å gå helt til topps på tabellen.

Grunnlaget er blitt lagt stein på stein hele denne sesongen, og nest siste stein ble lagt i siste hjemmekamp i forrige uke: Lokalavisa kom til 2. omgang, det sto 0 – 0 til pause.

Men så la Re-jentene inn ett par ekstra gir og vant til slutt 2 – 0 over Runar/Nanset. Solveig Reppen Lunde og Nora Førsund satte de to Re-målene.

Thriller-avslutning på sesongen

Re FK sto på lik poengsum som gjestene Runar/Nanset før denne kampen, men med bedre målforskjell. Med seier klarer Re FK-jentene å dra ifra og nærme seg tabell-toppen, der ligger Ørn som Re-jentene skal møte i kveld, mandag 16. juni 2025.

Det kunne dermed neppe blitt et mer spennende bakteppe for denne sesongavslutninga. Først toppoppgjøret hjemme forrige uke, og nå i kveld seriefinale mot Ørn – som Re-jentene kan vippe av tronen med seier.

Å bli best er egentlig bare en bonus, hovedmålet er allerede oppfylt: En plass blant topp tre gir mulighet til å kjempe om opprykk til 3. divisjon til høsten.

Vil gi alt for å toppe tabellen

Slik ståa er nå, vil Re FK ende på dårligst andreplass og dermed være sikra kamp om opprykk i høstens opprykksserie mot de beste lagene fra Buskerud. Dette ifølge Re FK sine nettsider (ekstern lenke).

Men lokalavisa fikk et bestemt inntrykk av at Re-jentene, med en seier såpass i sikte, vil gi alt for å ende på toppen av tabellen, også.

Avgjørelsen kommer i kveld, mandag 16. juni 2025, i Lystlunden i Horten, mot Ørn. Kampstart er klokka 19.30.

Re FK-jentene fikk en pangstart

Ekstra morsomt er det å følge dette laget, som er et av Re FK sine nyeste tilskudd. Det er nå snart tre år siden ReAvisa skreiv om damelaget første gang, da Re FK ønska å etablere det på høstparten før 2023-sesongen. Responsen var overveldende.

Deres første 11-kamp ble en stor suksess, der Re FK feide over motstanderen – uten at verken vi eller de visste hvor nivået til det nyoppstartede Re FK-laget lå i forkant av kampen.

Lokalavisa var også på plass når laget spilte sin aller første hjemmekamp. Nå har de mulighet til opprykk til 3. divisjon og de kan ende øverst på tabellen.

ReAvisa vil også være på plass i Lystlunden, helt sikkert i likhet med veldig mange flere fra Re, i kveld – når alt skal avgjøres.

Se flere bilder fra siste hjemmekamp forrige uke:

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.