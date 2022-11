Re FK utvider tilbudet: – Her er det plass til flere

Re FK frir til fotballjenter i bygda vår – nå utvides tilbudet fra et 7-er-lag til et 11-er-lag.

IL Ivrig, Ramnes IF og Re FK har stolte tradisjoner på jentesida. ReAvisa har flere ganger skrivi om store jentelag på aldersbestemte nivå i fotballgruppene i Våle og Ramnes.

Nå vil overbygginga Re FK, som tar over spillerne når de vokser til, utvide tilbudet. Med et 11-er damelag, forteller Audun Kalleberg i Re FK.

Re FK går mot strømmen

– Vi håper at flere beholder gløden for fotball etter J17. Vi vil skape et bredere tilbud etter J17 enn dagens veldig godt sammensveisa damelag. Flere kommer til Re FK på grunn av dette gode miljøet.

11-er-lag er et tilbud på jentesida mange klubber har mista de siste åra.

Da går Re FK mot strømmen og oppretter et 11-er-lag.

Tar i mot nye spillere med vidåpne armer

– Re FK har et mål om bli en klubb med lag i alle aldre og spillformer, både på herre- og damesida. Vi får flere og flere spillere på treninger til damelaget, som gir oss et rom for et forsøk.

– Vi håper at en sak i lokalavisa kan være med på å trekke til oss enda flere spillere. Det er mange jenter som synes fotball er gøy, og det er greia:

– Her skal det være rom for å komme å ha det gøy en dag i uka. Fokuset er det sosiale og moroa med fotball, forteller Audun.

Alle interesserte er velkomne på åpne treninger i kaldhallen eller ute på Meny Arena hver tirsdag fra klokka 20.00 til 21.30.

