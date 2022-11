Randi og Sten håper det blir en vane å stikke innom: – Vi får høre at vi er en ny Reveny

– Det er store sko å fylle, sier paret som har starta opp en ny butikk som minner om en gammel butikk som har vært borte fra senteret i noen år nå.

De starta opp litt forsiktig tidligere i høst, og nå i dag var lokalavisa innom for å slå av en prat med driverne av den foreløpig ferskeste butikken på Revetal: Vane.

Bak butikken står Randi og Sten Hansen (begge 50) – ingen av dem har drivi for seg sjøl før, men lysta har alltid vært der. Nå var endelig tida inne for å realisere drømmen.

Langt liv i klesbransjen

– Jeg har alltid hatt egne ideer for hvordan jeg vil drive. Men det har sitti litt langt inne, siden jeg har trivdes så godt som ansatt, forteller Randi til ReAvisa. Hun har et langt liv i klesbransjen bak seg, sist som butikkleder i Tønsberg.

Medeier Sten jobber for Widerøe på Torp, men blir også å se i butikken – det er de to foreløpig, ingen flere ansatte.

– En gang må man bare hoppe ut i det og prøve, sier paret som forteller om sommerfugler i magen.

Parkering rett utafor døra

Og da måtte det bli Revetal. Paret bor på Sem og bruker Re-torvet, det er like langt å kjøre hit som til by’n – og det er langt enklere å reise til Revetal.

Det blir det også for kundene deres, som kan parkere rett utafor butikkdøra – helt gratis.

– Hvorfor ikke Revetal?, tenkte vi – og fant ikke annet enn positivt med å starte opp her.

– Folk skryter og heier på oss

Det har slått til. – Vi har bare hørt bra ting om Revetal, og vi hadde nesten litt prestasjonsangst for å starte opp her. Men vi digger jo å jobbe med klær og folk, og vi vil leve opp til Revetal-servicen.

– I by’n risikerer en ny klesbutikk å drukne litt i mengden og bare bli en av mange, men her er alle nysgjerrige og folk kommer innom og skryter og sier de heier på oss som satser i Re.

– Det skjer så mye bra her, og vi vil være en del av det – vi tenker langsiktig og har kommet for å bli. Her vil vi bli.

Minner om Reveny

De har i løpet av en drøy måneds forsiktig oppstart hatt mange innom. Her er det alltid en kaffikopp å få, det er bare å komme innom for en prat eller kikk. Du må ikke handle.

Det har ikke vært til å unngå at de blir sammenlikna med en butikk som har vært borte en god stund fra Revetal.

– Veldig mange kommer innom og sier at de savner Reveny, og at denne butikken minner om den.

Samme segment

– «En ny Reveny», har vi hørt mange ganger. Men det er store sko å fylle. Vi ligger nok litt i det samme segmentet, med alt fra helt vanlig prisnivå og oppover.

– Og vi står også utafor en kjede. Ikke det at det er noe galt med kjeder, men dette blir likevel noe annet. Vi står mye friere til å ta inn akkurat det vi har trua på.

Målet er å utfylle de andre butikkene på senteret, ikke konkurrere, forteller eierne.

Kundebok på disken

– Vi har litt andre merker, vi har både herre- og dameklær – der damesida er godt i gang, og vi utvikler utvalget på herresida videre. Vi har planer om en egen liten dressavdeling.

De fleste merkene er nordiske, men også noe fra ellers i verden – for eksempel smykker fra Spania.

Skulle kundene ønske seg noe, så kan de skrive opp ønskene sine i ei kundebok.

Hjelper folk til gode kjøp

– Det er en av ideene jeg har hatt. Hvis kundene savner et merke eller et plagg, så kan de notere det og vi ser gjennom boka og prøver å skaffe det.

Blir ønsket innfridd, så kan det vanke en premie i form av gavekort til den som sto for ønsket.

– Vi er her for å hjelpe folk til gode kjøp, klær de trives i. Det er hele greia vår.

Stor yrkesstolthet

– Da jeg starta å jobbe i klesbutikk som ung, tenkte jeg ikke så mye over det. Men det ble ganske kjapt klart for meg hvor viktig dette er, og siden da har jeg hatt en stor yrkesstolthet, forteller Randi.

– Det betyr mye å trives i klærne sine og ha det bra – at det du har på deg er både komfortabelt og fint.

– Det er min jobb å sørge for det. Og det er et ansvar og en jobb jeg går «all in» i.

Vennekvelder utenom åpningstid

Butikken vil være åpen utover «vennekvelder» der vennegjenger kan booke tid for å få butikken for seg sjøl, sammen med Randi og/eller Sten.

– Da kan man slippe seg litt mer løs og prøve klær og kose seg sammen med gode venner. Vi tenker å søke om å få servere litt bobler, også, i en sånn setting.

Og navnet på butikken? Etter litt leiting var det ingen tvil om at «Vane» var navnet de leita etter:

Historisk navn

Det spiller både på den moderne betydningen – «en god vane», – gjerne det å stikke innom her, sier paret og smiler, men også «vane» i historisk betydning i norrøn mytologi. Der er vane en gud, og det kan være begge kjønn.

De mest kjente vanene er Njord og hans to barn Frøy og Frøya, en gutt og ei jente.

Vanene er spesielt forbinni med fruktbarhet, rikdom, fiske, handel og fred.

Omgitt av Norges-historie

– Når vi driver butikk i kommunen med Norges eldste by og rett i nærheten av et historisk slagsted her i Re, vi er jo omgitt av Norge-historie, så er den dobbeltbetydningen noe vi digger.

– Så håper vi jo det blir en vane å stikke innom for et godt kleskjøp også da!

Etter hvert kommer det også nettbutikk på plass, forteller Randi og Sten til ReAvisa.

