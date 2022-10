Bli med opp på toppen av Revetal terrasse: – Her er vi virkelig på høyden av bygdebyen vår

Det er ikke uten grunn at prosjektet i Gamleveien 6 fikk navnet «Revetal terrasse» – for høyt over resten av Revetal blir det et stort og fint fellesområde, med en terrasse nesten like stor som hele grunnflata på bygget: – Dette er vi skikkelig stolte av, det blir så utrolig fint.

Revetal terrasse har reist seg på tomta i Gamleveien 6, der det tidligere sto et gammelt bolighus. Her blir det næringsarealer på bakkeplan og leiligheter oppover i høyden.

Helt på toppen av bygget blir det et stort fellesareal for alle i den nye blokka; hele taket blir en diger terrasse med utemøbler og noen overbygg for ly for vær og vind.

Stor og travel byggeplass

ReAvisa fikk komme på en fotosafari på byggeplassen, fra bånn til topp, onsdag formiddag denne uka. Da var det hele førti arbeidere av mange slag i sving på byggeplassen.

Terje Lauritzen viser lokalavisa rundt på vegne av byggherre OBAS. Dette er deres første prosjekt på Revetal og i Re, men det blir neppe deres siste.

– Vi er veldig fornøyd, oppsummerer Terje, – helt supert!

– Gitt mersmak

– Vi er blitt veldig godt tatt i mot, Revetal er et trivelig sted med trivelige folk. Vi har søkt samarbeid med lokale entreprenører og underleverandører, og det har gitt mersmak.

– Stødige folk og firmaer, uten noe slinger i valsen. Alt går på skinner, forteller Terje som forteller at prosjektet vil være ferdig til estimert tid, på vårparten neste år.

Det er i skrivende stund fem leiligheter til salgs, der 17 er solgt og en er reservert, av totalt 23 leiligheter.

Bygget fylles med folk og firmaer

– De første leilighetene gikk sånn, sier Terje og knipser, – men så, med renteheving, prisstigning og strømsjokk for mange, så var det mer eller mindre bom stopp med resten av salget.

– Men vi er tross alt heldige, for vi starta opp før prisgaloppen og forhandla ferdig alt før alt dette her skjedde. Så prosjektet blir ikke påvirka av det, sånn sett.

Det er ikke spikra hva som skal inn i næringsarealene enda, – men jeg har to møter nå seinere i dag, og enda en aktør er interessert.

Attraktive næringsarealer

Næringsarealene ligger på bakkeplan ut mot Bispeveien, med store vindusflater. Terje forteller at det er rift om de drøyt 300 kvadratmeterne.

– Vi har opplevd stor interesse fra første stund, sier han hemmelighetsfullt, – men jeg kan ikke si noe om hvem det dreier seg om før vi har spikra alt.

Under bakkenivå er det parkeringskjeller og boder – og det er satt av plass til en felles snekkerbod her.

Billigst og dyrest gikk først

– De dyreste og de rimeligste leilighetene gikk først, det vil si de til 2.450.000 kroner på veldig arealeffektive 45 kvadrat og den aller dyreste til 6.300.000 kroner på 115 kvadrat.

– Leilighetene som fortsatt er til salgs ligger i mellomsjiktet, forteller Terje til lokalavisa mens vi vandrer fra bånn til topp i Revetal terrasse.

– Det er bare å ta kontakt for en hyggelig prat, sier Terje som har med seg Eie eiendomsmegling på salg.

Se flere bilder fra Revetal terrasse høsten 2022:

Flere bilder fra arkivet:

Les mer om boligbygging og sentrumsutvikling i ReAvisa-arkivet.