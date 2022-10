Sørger for at 40 barn i bygda vår kan spise seg mette: – Ja, vi møter på desperasjon. Blant flere og flere.

Ei matkasse er til en skilt pappa som sulter den uka han ikke har ungene, for å ha mat den uka ungene er hos ham. Ei annen kasse er til ei dame som låner mat av naboer og sønnen sin for å få noe å spise. Historiene er hjerteskjærende, de er stadig flere, og de er fra bygda vår.

Treffpunket – det skrives egentlig tREffpunktet med RE i store bokstaver inni navnet – starta med utdeling av mat på Brårsenteret for halvannet år siden.

Siden den gang har behovet eksplodert. Tirsdag fikk 120 reinger mat på bordet de neste dagene – derav 40 barn.

Fra 15 til 120 mottakere

Da de starta opp var det «bare» femten reinger som fikk mathjelp. Økningen kommer nok mest av at flere blir klar over tilbudet, men inntrykket er også at flere og flere får det vanskelig økonomisk – også i bygda vår.

Økningen kommer ikke av at noen misbruker muligheten til gratis mat: – Det er heller et omvendt problem, forteller frivillighetsleder Torbjørn Brunstøl til ReAvisa:

– Terskelen for å ta i mot hjelp er høy. Det sitter langt inne å få hjelp. Vi ser at mange manner seg opp for å hente den kassa med mat.

«1 voksen + 3 barn»

De fleste som får hjelp her kommer via noen som kjenner dem og får sendt dem hit, veldig få kommer uten å ha blitt overtalt av noen andre. Psykisk helseteam kan se behovet, eller andre som for eksempel fysioterapeut eller andre kontaktpunkter i hverdagen.

På gulvet innafor døra på det gamle biblioteket på Brårsenteret står det rekker med matkasser, en er merka med «1 voksen + 3 barn».

En familie vil bli veldig glad for å få den kassa i dag.

Stor takknemlighet

– For de som får dette, er det en stor glede og en stor lettelse. Vi deler ut det vi har, men vi ser også at det kan bli litt vel mye suppe, sauser og drikke – og en hel haug taco-tilbehør.

– Da er det trist å vite at de ikke har råd til den kjøttdeigen som skulle vært med til tacoen – de fleste savner kjøtt. Det skulle vi gjerne delt ut litt mer av.

– Men alle er veldig takknemlige for det de får, forteller Torbjørn.

Henter hengerlass med mat

Torbjørn er primus motor sammen med Svein Arne Borgen. De kjører og henter og leverer med sine egne privatbiler, og de har kjøpt en henger med innsamla midler.

Torbjørns bonusdatter, som også hjelper til som frivillig, oppretta en Spleis som har finansiert en liten varehenger.

Annenhver uke går turen til Matsentralen for å hente et hengerlass med mat som de så deler ut på Brår.

Frivilligheten stiller opp

Treffpunktet er åpent alle hverdager på dagtid. Dette er et kommunalt tilbud som ligger under mestring og forebyggende virksomhet.

Her er det et møtested for alle som ønsker en sosial møteplass, helt uten terskel eller henvisning av noe slag.

Det er brukerne av Treffpunktet som starta opp og står for matutdelinga.

Må velge mellom mat eller strøm

De teller totalt tolv frivillige, i tillegg til unge i tiltak gjennom utegruppa i Tønsberg. De låner lokaler, fryser, PC og kopimaskin på Treffpunktet, ellers står brukerne for alt med matutdelinga sjøl.

De tolv hjelper nå 120 reinger med mat på bordet. At flere enn før har en vanskelig økonomi viser en rapport fra forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Mange må velge mellom å spare på strømmen eller spare inn på maten.

Dobling av husstander som sliter økonomisk

En av tolv husstander står enten over måltider, oppsøker matstasjoner eller kontakter NAV for å få hjelp til å betale for mat, skriver SIFO. De registrerer også at mange bruker av sparepenger eller tar opp lån for å dekke opp for nødvendig forbruk.

I august i år befant 130.000 hushold, det vil si en andel på fem prosent, seg i alvorlige økonomiske vanskeligheter, og ytterligere 280.000, det vil si 11 prosent, sliter økonomisk.

Dette er en dobling fra året før.

Under halvparten av norske hushold er økonomisk trygge

Samtidig har andelen økonomisk trygge hushold falt fra to tredjedeler til i underkant av halvparten av alle norske husholdninger.

SIFO finner også at barnefamilier ofte blir hardest ramma.

Det kan de frivillige på Treffpunktet skrive under på.

Spiser seg ikke mette

– Møter dere på desperasjon blant de dere hjelper?

– Ja, blant flere og flere. Han som var innom her akkurat, han sulter seg gjennom uka ungene er hos eksen – for at han og ungene skal kunne spise seg mette den uka ungene er hos ham.

– Ei eldre dame låner mat for å få noe å spise. Av naboene sine, av sønnen sin. Nå skal hun endelig få spise seg mett noen ganger, med god samvittighet.

Mindre og mindre mat

Gjengen på Treffpunktet mistenker at det er flere slike skjebner rundt om i Re. De vil høre ifra dem som trenger hjelp – og alle som vil hjelpe. – Det er bare å ta kontakt.

Men det er noen skjær i sjøen: Behovet øker, mens matforsyningene minker, forteller June Gulliksrud, psykiatrisk fagarbeider ved Treffpunktet.

– De frivillige her får mindre og mindre mat fra Matsentralen, og det er varsla at det kan bli enda mindre framover.

Samarbeid med lokalt næringsliv

Matsentralen disponerer, på vegne av bransjen og mange frivillige lag og foreninger, et overskuddslager fra matbutikkene. Her merker de at det blir mindre mat å dele ut videre.

Derfor åpner Treffpunktet alle dører på vidt gap for kanskje å få til flere samarbeid med det lokale næringslivet i Re.

Det trenger ikke bare være snakk om mat og drikke.

Håper på mer mat å dele ut

Ett eksempel er Jobbklær på Revetal som ga bort et overskuddslager med T-skjorter. Nå forberedes jul og vinter, og da er det også snakk om mer klær, sko, julegaver, med mer.

– Det hadde vært fint om butikkene har det i bakhodet, at de tenker på oss hvis de brenner inne med noe.

I tillegg ønsker de seg økonomiske bidrag, der beløpet kan brukes til å kjøpe inn julevarer.

Prioriterer god og næringsrik mat

– I fjor så vi at juleribba ble gammel og grei å gi bort i januar eller februar. Da hadde vi mulighet til å gi ut litt julemat til noen langt utpå nyåret, men vi hadde håpa at vi kunne legge noen julemåltider i matkassa også før jul.

– Og da tenker vi ikke på julegodteri, men næringsrik og skikkelig kjøttmat – som ribbe og pinnekjøtt. Noen andre foreninger deler ut godteri, men det er ikke det folk trenger – de trenger og vil ha næringsrik mat.

De frivillige på Treffpunktet ser hvor skoen trykker for dem med de trangeste skoa om dagen.

Hjelpa er lengre borte enn før

De forteller om vanskeligere tider, også i møte med NAV. At NAV-kontoret er borte i Re og køen er blitt lang i Tønsberg, det merkes. Hjelpa er lengre borte enn før – bokstavelig talt.

– Men, det som er bra, det er at vi har mange flinke frivillige her på Treffpunktet – og vi har en organisasjon og motivasjon til å stå skikkelig på.

– Så mens flere foreninger forteller om manglende frivillige, har vi massevis av folk. Det vi derimot mangler, er nok mat å dele ut.

– Alt hjelper!

– Vi vil så gjerne høre fra alle – butikker, bedrifter, gårdsbutikker, lag og foreninger – som kan være med å bidra. Alt hjelper!, oppforder Torbjørn i prat med ReAvisa.

Det blir en følelseslada prat, for Torbjørn og de andre frivillige veit hvor mye det de deler ut betyr for de som mottar matkassene.

De hører historiene, de veit om skjebnene. Og de veit hvor mye hjelpa betyr i en vanskelig hverdag.

Kort om Treffpunktet og matuleveringa her:

Matutdeling skjer på Treffpunktet annenhver tirsdag.

Brukerne av Treffpunktet har starta opp og driver dette frivillige tilbudet.

Treffpunktet er en del av kommunens helse- og mestringsvirksomhet – les mer om det i denne papiravisa – last ned gratis.

Treffpunktet kan besøkes i åpningstida hver hverdag mellom klokka 08.00 og 15.30.

Treffpunktet holder til i de gamle lokalene til gamle Re bibliotek på Brårsenteret rett vest for Revetal.

Torbjørn Brunstøl er frivillighetsleder på Treffpunktet, og han kan kontaktes på telefon 97 63 60 39.

