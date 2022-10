Sørger for et reinere Re: – Takk for innsatsen!

IL Ivrig-lederen troppa opp hjemme hos Marit og Einar Eriksen med en blomsterbukett og gavekort fra sportsbutikken på Revetal.

Men ekteparet var ikke hjemme. Så IL Ivrig-leder Frode Hestnes, med lokalavisa på slep, fant dem ved Våle samfunnshus, på sin daglige søppelplukkerunde.

Hver dag går de rundt i nærområdet i Brekkeåsen og på idrettsanlegget på Bibomyra og plukker søppel og flasker, – så jammen fortjener de en påskjønnelse, sier Frode.

Panter til inntekt for barneavdelingen

De to forteller til ReAvisa at de går turer for å holde kroppen i form, og da kan de jo allikevel ta med seg rusk og rask når de først er ute. Rusket går i søpla, mens flasker og bokser blir panta og pengene går til barneavdelingen på sjukehuset.

Da ReAvisa snakka med dem på seinsommeren hadde det faktisk blitt hele 15.000 pantekroner, kunne de fortelle. Ekteparet forteller at de får mange hyggelige tilbakemeldinger på turene sine.

– Men nå blir det kanskje noen avbrudd i plukkinga, for nå skal det snart plukkes blåbær, fortalte de til lokalavisa i september-utgaven