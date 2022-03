– Alle vi besøkte ville hjelpe. Alle ga noe, og noen ga veldig mye. Og noen ga veldig, veldig, VELDIG mye!

10-åringene har gått flere timer fra dør til dør i nabolaget sitt, og folk ga så mye at de måtte ha hjelp av en mamma i bil for å få med seg alt. – Vi klarte ikke å bære alt sammen til slutt!

I dag går en lang rekke elever fra Røråstoppen skole til Olgars på Brår. De bærer tungt på alt det alle 5. klassingene har samla inn, etter at de leste om hjelpeaksjonen for Ukraina i ReAvisa.

Vel framme på Olgars på Brår, der basen for innsamlingsaksjonen i Re er, ble gjengen som pakker og organiserer hjelpen helt rørt til tårer av innsatsen til 5. klassingene.

– Det ble for tungt å løfte!

Mohammed (10), Iver (10) og Storm (10) har gått hele nabolaget sitt de siste to ettermiddagene og kveldene. Det gikk med noen timer hver kveld, forteller de til lokalavisa.

Og de bar etter hvert så tungt, at de måtte få assistanse av en mamma i bil – sjøl om de gikk hjem med mye mellom alle nabobesøkene:

– En kom ut med to store søppelsekker med ting familien hadde samla sammen, som de ville gi til noen som trenger det mer.

– Det klarte vi bare ikke å bære, det ble for tungt å løfte.

– Alle ville hjelpe

5. klassingene starta mandag denne uka med å lage plakater med informasjon om innsamlingsaksjonen. Mohammed, Iver og Storm laga et hjerte i det ukrainske flaggets farger.

– Det holdt bare å vise fram det, forteller gutta, – og så spurte vi om de hadde noe bandasje eller tannbørste eller hva som helst som kunne komme til nytte for de som flykter fra krigen.

– Alle vi besøkte ville hjelpe. Alle ga noe, og noen ga veldig mye. Og noen veldig, veldig, VELDIG mye!

– En kom med en sovepose, og den kan jo også komme til nytte.

– Bra å vite at noen kan få det litt bedre med dette

Mammaen i bil måtte ikke bare komme for å hjelpe med frakt hjem, hun måtte også trå til for å få frakta alt på skolen. – Det var egentlig veldig fint, for da slapp vi å gå til skolen i dag.

Gutta er imponert over alt folk ville bidra med: – Det er veldig fint at folk bryr seg. Det var ingen som slang igjen døra, bare en som det tok litt lang tid før dukka opp etter at vi hadde ringt på.

– Det er veldig bra at folk vil hjelpe, og det er bra å vite at noen kan få det litt bedre med dette.

I dag ble første lass med Ukraina-hjelp fra Re kjørt avgårde – les mer om det her.