Slått ut av VM-konkurransen av korona

Lurer du på hvorfor ikke du har lest om Ivrig-jentas junior-VM-deltakelse? Det er fordi hun aldri kom til startstreken, på grunn av en positiv korona-test.

I dag avsluttes årets Junior-VM i skiskyting, uten at ReAvisa har skrivi ett eneste ord om det – til tross for at vi hadde en IL Ivrig-utøver kvalifisert og klar for konkurranse mot resten av verdenseliten.

– Det har vært sesongens store mål, og jeg tror det blir en skikkelig kul opplevelse, sa Gro Njølstad Randby (19) til ReAvisa da uttaket var offisielt på tampen av januar.

Skikkelig uflaks

– Dette var skikkelig uflaks, oppsummerer skiskytterjenta som reiste til Soldier Hollow i USA, men aldri fikk gått ett eneste renn. Hun ble heller isolert på hotellrommet før hjemreise.

Ei lagvenninne testa positivt for korona helga før VM skulle starte. Hun ble isolert fra resten av troppen, men likevel slo korona-testen ut for Gro på mandag.

Dermed var Junior-VM over før det hadde starta.

Leder Norgescupen

Sjøl om dette var Gros største mål for sesongen, har hun mye annet på gang også – som vanlig. Gro leder Norgescupen her hjemme i sin klasse K20 – 22, det samme gjør lillesøster Nora Njølstad Randby i sin klasse K17.

Gro har tidligere konkurrert i ungdoms-OL og mange andre store renn nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om Gro i ReAvisa-arkivet.

Les mer om sport i Re.