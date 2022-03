I denne låven brenner det i dag og i morgen

Låven skal brukes i realistiske øvelser hele torsdagen og fredagen denne uka.

– Driftsbygningen i Holtungveien 46 vil brenne i forbindelse med øvelser for våre brannmannskaper, informerer Vestfold interkommunale brannvesens beredskapskoordinator Andrew Wright.

Øvelsen vil foregå i tidsrommet 10.00 til 16.00 begge dager, torsdag 3. mars og fredag 4. mars 2022. Låven ligger langs Holtungveien rett over kommunegrensa til Holmestrand.

Kan være synlig fra langt hold

– Formålet med øvelsen er å trene våre brannmannskaper slik at de er best mulig forberedt for å ivareta egen sikkerhet og effektivt begrense og slokke bygningsbrann, informerer VIB på sin Facebook-side.

– Til orientering er alle nødvendige tillatelser innhenta, det gjelder også sikker miljøhåndtering av avfallet etter nedbrenning. Brannvesenet har dispensasjon for brenning i øvelsesøyemed.

Brannen vil være synlig for forbipasserende på Holtungveien og kan også i perioder være synlig fra langt hold.

Ha dører og vinduer igjen

– Brannvesenet (VIB) ber om forståelse for nødvendigheten av øvelsen og de eventuelle forstyrrelser dere vil kunne oppleve.

– For naboer kan det være formålstjenlig å ha dører og vinduer igjen for å unngå plage fra røyken.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktperson i VIB som treffes på telefonnummer 98 26 30 29.

