Mange vil hjelpe flyktninger med tak over hue – her kan du sette deg opp på liste

De som har tilgjengelige boliger kan ta kontakt med Tønsberg kommunale eiendom. Der settes de opp på ei liste over mulige bosteder for flyktninger.

Krigen i Ukraina raser videre, og ønsket om å bidra og hjelpe så godt man kan er stort – også her i Re.

Ordfører Anne Rygh Pedersen (AP) forteller om stor pågang, også fra folk som kan tilby tak over hue for de som flykter fra krigen.

Mange med store hjerter

– Det er mange med store hjerter, og det synes vi er helt fantastisk. Vi blir kontakta av folk som vil stille med bolig, innsamlingsaksjoner og støtte på andre måter.

Her i Re er innsamlingsbasen på Brår, der Olgars står for en storstilt innsamling og hjelpeaksjon for Ukraina.

Når det kommer til tak over hue for flyktninger fra krigen, er også henvendelsene mange.

Oversikt over mulige bosteder

– Det er UDI som har ansvaret for å koordinere flyktninger, forteller ordføreren. Men kommunene bør være beredt:

– Vi kan bidra med å få en oversikt over mulige bosteder som vi kan bruke, dersom vi får en forespørsel fra UDI om bosetting.

Og alle som kan bidra med tak over hue kan kontakte kommunen på telefon 33 34 89 30, Tønsberg kommunale eiendom.