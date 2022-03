Her lastes første lass med Ukraina-hjelp fra Re

Olgars har utvida åpningstidene sine for å ta i mot all hjelp reinger vil gi. I dag hadde egentlig flere fri, men det droppa de for å trå til nå som det trengs.

ReAvisa skreiv om Olgars-gjengen som kasta seg rundt sist helg og la planen for en hjelpeaksjon for Ukraina, med base hos dem på Brår.

Allerede fra de første timene den første dagen var interessen stor for å bidra, og sånn har det fortsatt resten av uka.

Første lass sendt avgårde

Midtveis i aksjonsuka, onsdag 2. mars, er det første lasset klart for avreise. Det er en helt full varebil pluss henger. Alt samles opp i Horten, før det kjøres videre til en ukrainsk hjelpeorganisasjon den polske grensebyen Stettin, forteller Kalina Izabela Goralczyk, arbeidsleder på Olgars:

– NRK har skrivi saker om at hjelpa hoper seg opp på grensa mellom Polen og Ukraina i store søppelhauger. Men ikke alle innsamlingsaksjoner fører til forsøpling – som for eksempel denne innsamlinga i regi av Coolture i Norge.

– Olgars har en avtale med et mottakssenter som velger hva som skal hvor. Nettopp derfor sorterer og merker vi alt så nøye som vi gjør. Det er en del av avtalen.

– Altså, ingenting av det som blir levert til oss havner i haugene ved grensa, beroliger Kalina.

Mye takknemlighet

Hun flytta for ti år siden fra Polen til Norge, og kjenner mange ukrainere i Polen. – Ukraina er vårt naboland, så dette er kanskje spesielt viktig for meg. Men vi ser jo hvor viktig det er for folk her i Re, også. Det å kunne gjøre noe sjøl, ikke bare sitte stille og se på.

– Folk kommer hit med masse nyttige ting som trengs, og når vi takker for bidraget så avbryter de oss og sier «tusen takk for at dere gir oss denne muligheten til å hjelpe».

– Dette er også givende for arbeidstakerne på Olgars. I dag hadde flere egentlig fri, men de kommer likevel – fordi de vil så gjerne gjøre denne jobben.

Også russere i Norge bidrar, forteller Kalina. – Mange russere er nok i mot det Putin har satt i gang.

Hele Re hjelper

– Det kommer folk hit og spør «hva mangler dere nå?», og så kommer de tilbake etter en liten stund etter å ha kjøpt det som trengs på Revetal. Da blir vi rørt!

– Andre har bakt boller og kake til oss som jobber med innsamlinga. Ei kake var forma som et stort hjerte. Det varmer, takker Kalina via lokalavisa.

Mens ReAvisa er innom onsdag 2. mars, så kommer en hel klasse fra Røråstoppen skole innom med innsamla saker og ting.

Flere barnehager og skoler i Re har starta sine egne innsamlinger, som skal leveres på Olgars og så bli med videre til Polen.

Hjelpeaksjonsuka avsluttes fredag

Det kommer folk med smått og stort, hele tida. Gjengen på Olgars holder oversikten og oppdaterer lista over hva som trengs på sin Facebook-side (ekstern lenke).

Siste mulighet for å hjelpe er innen fredag klokka 15.00. Lastebilen kjører til Polen førstkommende helg, og da settes punktum for avtalen med hjelpeorganisasjonen i denne omgang.

– Kanskje blir det en ny aksjonsuke, men det må bli hvis vi blir spurt og har kapasitet til det. Det er jo en uoversiktlig situasjon, der vi ikke aner hva som skjer videre.

– I denne omgang har vi fått sponsa gratis transport hele veien, så her går all hjelp til de som trenger den mest, forteller Kalina.

Olgars holder åpent hver dag denne uka fra klokka 10.00 til 15.00.

Siste frist for å levere er innen klokka 15.00 fredag 4. mars 2022.