Støtta statsrådens første Facebook-post med likes, hjerter og omtanke – i dag måtte statsråden gå av

Støtteerklæringene strømmet på da Hadia Tajik gikk ut med sin versjon av pendlerbolig-saken, som til slutt felte Arbeiderparti-statsråden. Støtteerklæringene kom også fra framtredende folkevalgte i Tønsberg kommune.

Fredag 18. februar gikk statsråd Hadia Tajik (AP) hardt ut på sin egen Facebook-side mot Aftenposten, som etter hennes mening sto for «en presseskandale».

De hadde gravd i hennes pendlerbolig-sak, som det viste seg ganske kjapt at inneholdt mye mer enn det hun presenterte på egen Facebook-side.

Saken har stadig vokst i omfang

I dag, onsdag 2. mars 2022, varsla arbeidsminister Hadia Tajik sin avgang etter avsløringer på rekke og rad. Aftenposten har fått selskap av VGs avsløringer, og hele rikspressen har etter hvert omtalt pendlerbolig-saken som bare har vokst i omfang.

Hadia Tajiks første Facebook-post er av flere blitt karakterisert som et forsøk på avsporing og avledning av oppmerksomheten fra det saken egentlig dreier seg om:

Uberettiget skattefritak for pendlerbolig, ved hjelp av en leiekontrakt for en hybel hun aldri bodde i, brukte eller betalte leie for.

I samme periode, fra 2006 til 2010, kjøpte hun to leiligheter som hun fikk leieinntekter fra.

Støtte på sviktende grunnlag?

Finansavisen har på lederplass brukt ord som både svindel og juks, dokumentforfalskning og skatteunndragelse. Saken har med andre ord vokst seg mye større enn det Hadia Tajik skreiv om i sin første Facebook-post.

Som ble møtt med likes, hjerter og omsorg fra lokale folkevalgte. Daniel Ims, nyvalgt leder for Tønsberg Arbeiderparti, spanderte på et hjerte.

Ordfører Anne Rygh Pedersen gikk enda lenger med en omtanke-emoji og skreiv også en støtteerklæring i kommentarfeltet.

– Det står jeg for

«Det er nesten så jeg ikke tror det jeg leser. Hvordan går det an å gjøre dette til en sak? Flott at du deler, Hadia!», skreiv ordføreren vår, med ei rose og et rødt hjerte etter.

– Hva tenker du nå om den omtanken du spanderte på Hadia Tajiks første post om sin egen pendlerbolig-sak? Står det seg særlig godt i dag?

– Den reaksjonen kom på bakgrunn av Hadias redegjørelse om hvordan Aftenposten hadde behandla blant annet hennes kompliserte sikkerhetssituasjon, svarer Tønsberg-ordføreren.

– Det står jeg for.

– Du vil finne flere hjerter fra meg

Samme spørsmål stiller ReAvisa nyvalgt leder i Tønsberg Arbeiderparti, Daniel Ims fra Re:

– Ja, politisk elsker jeg Hadia Tajik, og jeg synes hun har gjort en fantastisk jobb som arbeidsminister. Så du vil nok finne mange hjerter fra meg på hennes innlegg.

– Det vil det komme i dag også!

Hadia Tajik varsler nå i skrivende stund sin avgang som statsråd på en pressekonferanse onsdag 2. mars klokka 14.00. Hun fortsetter som nestleder i Arbeiderpartiet og som stortingsrepresentant.