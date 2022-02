Daniel Ims nyvalgt leder i Tønsberg Arbeiderparti

Nytt styre er valgt i Tønsberg Arbeiderparti, med to reinger på topp: Daniel Ims som leder, og avtroppende leder Trude Viola Nordli som ny nestleder.

– Takk for årsmøtet og tilliten, Tønsberg Arbeiderparti! Dette blir spennande!, skriver Daniel Ims (46) på sin egen Facebook-side.

Han har vært aktiv i både Re-politikken og nå i Tønsberg-politikken i en årrekke.

En omkamp ville vært svært uklokt

Daniel var en motstemme mot sammenslåing med Tønsberg, og helte heller mot Horten. Det var også hans primære votering i skjebnemøtet på Våle samfunnshus den gang.

Da ReAvisa spurte for ikke så lenge siden hva Daniel mener om sammenslåinga nå, ett par år inn i den nye storkommunen han egentlig stemte i mot, var svaret dette:

– Jeg mener en omkamp om sammenslåinga av Re og Tønsberg ville vært svært uklokt. Utmattende for alle involverte i kommunen og skrekkelig dyrt.

Satser på hele den nye kommunen

– Jeg har heller ikke oppfatta oppsplitting som et sterkt ønske hos mange. Veldig mye har gått bra i overgangen til ny kommune, og jeg veit i hvert fall at mitt parti er veldig bevisst på at vi må satse på hele den nye kommunen.

– Sånn er det nok stort sett hos de andre partia også. Som det har stått i denne avisa, har gamle Våle og Ramnes vært gjennom to omfattende sammenslåinger de siste tiåra, først til Re og nå til Tønsberg.

– Det får holde for ei stund!

Brei Re-dialekt

Nyvalgt leder Daniel Ims får med seg Trude Viola Nordli som nestleder, Eivind Yrjan Stamnes som sekretær, Tone Eli Moseid som kasserer, Gunn Sesilie Lavik som medlemsansvarlig, Hilde Falch Vik som kvinnepolitisk ansvarlig, og Tore Kaurin som styremedlem.

Daniel Ims jobber til daglig i Språkrådet og er stadig å høre når det debatteres språkspørsmål i riksmedia. Han er veldig bevisst på sitt eget talemål, som det står på han Wikipedia-side:

«Han er også kjent for sin markante og breie Re-dialekt.»

