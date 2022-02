Nå er det avgjort: Det blir Vestfold uten Telemark

Flertallet i fylkestinget har sagt sitt, og Vestfold og Telemark går hver til sitt.

Fylkene Vestfold og Telemark ble slått sammen og har vært ett storfylke siden 1. januar 2020, samme dato som nye Tønsberg kommune så dagens lys etter sammenslåing av Re og Tønsberg.

Det nye fylket får ikke lange tida som ett, før det splittes opp i to igjen. Rakner reformene rundt Re?, spurte ReAvisa for noen dager siden.

Kostbar skilsmisse

I dag, tirsdag 15. februar 2022, vedtok fylkestinget oppsplitting med 42 stemmer for og 19 stemmer mot, melder NRK Vestfold og Telemark (ekstern lenke).

Målet er å velge fylkesting for Vestfold og for Telemark i lokalvalget høsten 2023, så at de nye fylkene vil være etablert til januar 2024.

Det er tidligere anslått at det vil koste mellom 80 og 100 millioner kroner å splitte opp Vestfold og Telemark fylke.

Også kommunestyret i Tønsberg vedtok et ja til oppsplitting i sin høringsuttalelse.

Sju av ti ønsker en reversering

På tampen av fjoråret ble det utført en meningsmåling der det kom fram at sju av ti vil tilbake til de to fylkene Telemark og Vestfold.

Det er ganske nøyaktig det samme forholdet som kommer fram av ReAvisas spørreundersøkelse om oppsplitting av nye Tønsberg kommune – i skrivende stund er det sju av ti ReAvisa-lesere som ønsker seg tilbake til Re kommune.

Nylig har vår nabo i nord, nye Holmestrand kommune, vedtatt å utrede mulighetene for, og avholde en folkeavstemning om, en eventuell oppsplitting av sin storkommune.

ReAvisa spør sine lesere: Burde Re blitt en egen kommune igjen?

Du kan velge ett alternativ, og du kan stemme en gang.

Burde Re blitt en egen kommune igjen? Ja

Nei

Veit ikke Vis resultater