Lyst til å teste ut volleyball?

Nå som hverdagen skal tas mer og mer tilbake, så kommer de fleste tilbud tilbake. IL Ivrigs volleyball-gruppe har mye på gang, og har flere lag nå enn før pandemien.

Før korona-tid var det egentlig bare damelaget til IL Ivrig volleyball som var oppe og gikk. De er til gjengjeld helt oppe i toppstriden i 2. divisjon.

Ellers var det lite aktivitet på herresida, og heller beskjedent med aktiviteter i de aldersbestemte klassene. Det blir det en forandring på fra og med denne sesongen.

Tjue ferske volleyballspillere

For nå, etter korona, er det ikke bare oppstart igjen for damelaget. – De er i gang med fulle treninger igjen, etter at restriksjonene er borte. Neste seriekamper i Vålehallen er ikke satt opp før i mars, men vi venter på avgjørelser om de korona-utsatte kampene.

Det forteller Jan Gunhildstad, leder i volleyballgruppa, til ReAvisa – som har mer på hjertet: – Som vi varsla i ReAvisa i fjor høst, da restriksjonene ble oppheva forrige gang, så har vi starta opp et guttelag.

– Nå har vi et meget imponerende oppmøte på treningene med opp mot tjue gutter født i 2005/2006. De trener to dager i uka og har det veldig moro sammen!

– Og de har planer om å få spilt noen treningskamper og kanskje delta på en US-turnering eller to i løpet av våren.

Åpent for alle som vil prøve seg

– Nytt nå er at vi også vil starte opp et tilbud til jenter/damer født i 2008 eller tidligere, med oppstart førstkommende torsdag 17. februar klokka 17.30 til 19.00 i Vålehallen.

For alle som kunne tenke seg å teste ut volleyball, er det bare å slenge seg med – både for de som vil være med på guttelaget og det nye jentelaget.

– Alle som vil prøve seg eller ønsker mer info er hjertelig velkommen, inviterer IL Ivrig volleyball-leder Jan Gunhildstad via lokalavisa.

Døra står fortsatt på vidt gap i Vålehallen for de som kunne tenke seg å danne et herrelag. Det er noen år siden det forrige ble lagt ned.

Treningstider er som følger, alt skjer i Vålehallen: