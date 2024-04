Travle tider for Ramnes-jentene: – Men vi blir aldri lei

Ramnes-laget kjemper om seier i A-sluttspill til uka, og til helga er det Slottsfjellcup på hjemmebane. – Vi får være flinke til å tøye, sier jentene som spår at de kan bli litt støle etter et lite håndball-maraton de neste dagene.

Det gror godt i Ramnes-håndballen, Ramnes IF har med mange lag i Slottsfjellcup 2024 til helga – se tid og sted for kampene til Ramnes-lagene i bånn av denne saken.

Ramnes IF er også med på å arrangere cupen, der det spilles i totalt tolv haller i Tønsberg-regionen, derav tre her i Re: Ramneshallen, Vålehallen og Revetalhallen.

En liten sensasjon

Alle Ramnes-lagene, bortsett fra de yngste lagene som spiller miniturnering i Vålehallen, skal spille i haller utafor Re. Så også J2009-laget, som får det ekstra travelt de neste dagene – med håndball så å si hver dag.

De har nemlig også kvalifisert seg til A-sluttspillet, med strålende spill gjennom hele sesongen – det vil si at de er topp-4 på tabellen som består av totalt fjorten lag.

Det er en liten sensasjon, for Ramnes-laget kommer fra B-sluttspill i fjor. – Siden vi vant det, så meldte vi oss opp i A-serien – uten de helt store forventningene.

Tar utfordringa på strak arm

Det forteller Tanja Svinsholt, trener for Ramnes J2009. – Vi tenkte det ble tøft, men jentene har tatt utfordringa på strak arm og er helt med helt i toppen, forteller en stolt trener.

Som alltid går Re litt mot strømmen: Ramnes-laget trener ikke så mye som konkurrentene de skal møte. – Vi tenker at det er viktig å ikke BARE drive med håndball, men kunne drive med litt andre ting også.

– Og dette er jentene med på å bestemme sjøl, forteller Tanja til ReAvisa.

– Vi trener BRA!

De andre lagene på toppen av serien trener både tre og fire ganger fast hver uka, mens Ramnes-laget trener fast to ganger i uka, noen ganger har de en tredje trening i uka.

– Når vi først trener, så trener vi BRA!, sier Ragnhild Rivrud Jevanord (13). – Og det er gøy å trene, sier Nora Jensen Linnestad (15).

– Det er moro å se at vi er et av de beste lagene, sjøl om vi trener mindre – men vi har kanskje det mer moro? sier jentene og ler.

Først gøy, så alvor

J2009-laget er så stort at de deles inn i to lag, de er 16 spillere på J2009 pluss to spillere fra J2011 som får lov å prøve seg sammen med de litt eldre spillerne. Da ReAvisa var innom på trening uka før Slottsfjellcup og A-sluttspill, er fem av spillerne ikke her fordi de er på spillerutvikling-samling.

Travle dager for Ramnes-jentene, med andre ord. De lader opp til cup hele den siste april-helga lang, og så blir det A-sluttspill hele onsdagen til uka.

Ragnhild og Nora forteller at Slottsfjell er mest for gøy, mens A-sluttspillet er mer alvor.

Kanskje litt stive og støle?

Derfor er det om å gjøre å spare krefter til det som skjer på onsdagen etter Slottsfjellcup-helga, også. – Men vi tar det bare som en bonus, sier trener-Tanja om A-sluttspill.

Ramnes-jentene møter veldig sterke lag, og bare det å få lov til å være med i dette selskapet er en seier i seg sjøl, mener treneren.

Våre jenter går inn i det med så lave skuldre de bare klarer. Og kanskje litt stive og støle etter Slottsfjellcup.

Blir aldri lei av håndball

– Vi får bøye og tøye, sier Ragnhild og Nora. De har begge spilt håndball siden de var 5 eller 6 år, og de skryter veldig av Ramnes håndball:

– Vi har bra trener, veldig bra lagmiljø, alle heier på hverandre og støtter hverandre, forteller jentene til ReAvisa. Dette er supert, både sosialt og sportslig:

– Vi føler at håndball er den sporten vi aldri blir lei av, forteller Ragnhild og Nora. Begge har prøvd mye annet, også, – men det er dette vi fortsetter med.

Kort om kampene til Ramnes-lagene i Slottsfjellcup 2024:

Ramnes IF er med på å arrangere cupen, og vi har med flere lokale lag:

Ramnes J2014 skal spille sine kamper i Nøtterøyhallen:

Lørdag klokka 14.15 møter de Kragerø 2, lørdag klokka 16.05 møter de Tveter rosa. Søndag klokka 10.00 møter de Tveter lilla, og søndag klokka 12.30 møter de Raumnes-Årnes blå.

Lørdag klokka 14.15 møter de Kragerø 2, lørdag klokka 16.05 møter de Tveter rosa. Søndag klokka 10.00 møter de Tveter lilla, og søndag klokka 12.30 møter de Raumnes-Årnes blå. Ramnes J2013 skal spille sine kamper i Hårkollhallen:

Lørdag klokka 11.45 spiller de mot Tune grønn, klokka 14.15 spiller de mot Ås gul. Søndag klokka 11.50 møter de Harestua, og søndag klokka 14.45 møter de Øyestad 1.

Lørdag klokka 11.45 spiller de mot Tune grønn, klokka 14.15 spiller de mot Ås gul. Søndag klokka 11.50 møter de Harestua, og søndag klokka 14.45 møter de Øyestad 1. Ramnes J2013 2 skal spille sine kamper i Semsbyhallen:

Lørdag klokka 13.55 møter de Nøtterøy, lørdag klokka 16.35 møter de Tveter hvit. søndag klokka 14.25 møter de Ås IL grønn, og søndag klokka 17.05 møter de Øyestad 3.

Lørdag klokka 13.55 møter de Nøtterøy, lørdag klokka 16.35 møter de Tveter hvit. søndag klokka 14.25 møter de Ås IL grønn, og søndag klokka 17.05 møter de Øyestad 3. Ramnes G2013 skal spille sine kamper i Labakkenhallen:

Lørdag klokka 13.00 møter de Haugsbygd 2, og lørdag klokka 15.55 møter de Kragerø. Søndag klokka 13.55 møter de ØHIL gul, og klokka 16.50 møter de Lunner 3.

Lørdag klokka 13.00 møter de Haugsbygd 2, og lørdag klokka 15.55 møter de Kragerø. Søndag klokka 13.55 møter de ØHIL gul, og klokka 16.50 møter de Lunner 3. Ramnes J2012 skal spille sine kamper i Wilhelmsenshallen:

Lørdag klokka 08.24 møter de Lier, og lørdag klokka 10.25 møter de Flekkerøy. Søndag klokka 09.20 møter de Skarnes, og klokka 11.20 Lambertseter.

Lørdag klokka 08.24 møter de Lier, og lørdag klokka 10.25 møter de Flekkerøy. Søndag klokka 09.20 møter de Skarnes, og klokka 11.20 Lambertseter. Ramnes J2011 skal spille sine kamper i Semsbyhallen:

Lørdag klokka 11.45 møter de Stabæk rød, klokka 15.15 møter de Hei. Søndag klokka 10.35 møter de Giv akt, og klokka 16.10 møter de Holeværingen 2.

Lørdag klokka 11.45 møter de Stabæk rød, klokka 15.15 møter de Hei. Søndag klokka 10.35 møter de Giv akt, og klokka 16.10 møter de Holeværingen 2. Ramnes J2009 skal spille sine kamper i Tønsberghallen:

Lørdag klokka 08.00 møter de Skogstrand, klokka 11.30 møter de Tune, og klokka 15.00 møter de Ås.

Lørdag klokka 08.00 møter de Skogstrand, klokka 11.30 møter de Tune, og klokka 15.00 møter de Ås. De yngste lagene spiller miniturnering i Vålehallen:

Lørdag spiller et Ramnes-lag kamp klokka 09.40 mot Kvelde, lørdag klokka 10.00 mot Stokke, lørdag klokka 11.40 mot Teie, lørdag klokka 12.00 mot Vear 1, lørdag klokka 13.20 mot Kvelde, lørdag klokka 15.00 mot Stokke, og lørdag klokka 15.20 mot Teie.

Lørdag spiller et Ramnes-lag kamp klokka 09.40 mot Kvelde, lørdag klokka 10.00 mot Stokke, lørdag klokka 11.40 mot Teie, lørdag klokka 12.00 mot Vear 1, lørdag klokka 13.20 mot Kvelde, lørdag klokka 15.00 mot Stokke, og lørdag klokka 15.20 mot Teie. Cupen spilles i tolv haller, derav tre i Re: Ramneshallen, Vålehallen og Revetalhallen .

. Mer info finner du på Slottsfjellcupens nettsider (ekstern lenke).

