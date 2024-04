Stor dansehelg i Re: Alle gode ting er tre

Det danses ballett i gymsalen på Ramnes skole hver mandag, og til helga skal de vise fram alt de har lært på scenen, med reinger i flere av hovedrollene. Også i Extend sin Oliver Twist-oppsetning blir det reinger på scenen. Og det blir dansefest på lokalet.

Den siste april-helga i 2024 flytter hele Heges jazzballett inn på Nøtterøy Kulturhus, der over 600 dansere fra 4 til 18 år skal framføre i alt sju forestillinger lørdag og søndag.

Blant dem er mange fra Re, og begge hovedrollene er fra Re: Eira Asp og Helene Salbu spiller begge Snehvit. Re-gruppa, med store og små, har sin hovedforestilling søndag klokka 15.00.

– Nesten utsolgt – bare noen få billetter igjen

Re-elevene danser hver mandag i gymsalen på Ramnes skole, med barneballett for 4 – 6 år, jazz/hip hop for 6 – 9 år, og jazz/hip hop for 9 – 12 år. Heges jazzballett har hatt dette tilbudet her i bygda vår i 17 år nå.

Og med så mange Re-barn på scenen søndag klokka 15.00, så reiser det mange reinger innover til by’n for å få med seg den forestillingen.

– Nesten utsolgt, men noen få billetter igjen, forteller Henriette Paulsen på vegne av Heges jazzballett til ReAvisa.

Mer dans, samme helg

Samme helg setter Extend art of dance opp Oliver Twist, med blant andre Kasper Kalleberg fra Re, kjent fra Norske talenter, på scenen på Oseberg kulturhus i Tønsberg.

Kasper har dansa i mange år og er en rutinert kar på scenen. Det er totalt seks forestillinger i løpet av helga, tre lørdag og tre til søndag.

Billetter til Snehvit kjøpes på Tix.no og til Oliver Twist på Ticketco.no.

… og enda mer dans

Og vil du swinge deg litt sjøl, også? Det er en ny god gammeldags dansefest på lokalet lørdag 27. april 2024. Det blir levende musikk med «DanseFrank» fra Elverhøy-scenen.

Dørene åpner klokka 18.00, musikken starter klokka 19.00, og festen varer fram til midnatt. Dette har vært stor suksess tidligere, ReAvisa skreiv om initiativet før den første dansefesten av dette slaget på samme tid av året i fjor.

– Ta med gode venner og bli med, har styret på Kulturhuset Elverhøy tidligere oppfordra, det er påmelding til festen til Torun på telefon 976 35 409.

