Fra et lite kott til en oase: – Mange trenger fred og ro

Med gave fra sanitetsforeninga og søk på «gis bort på Finn.no» kommer et helt spesielt rom i stand på denne skolen.

Det kan gå i ett på en barneskole, såpass at noen elever trenger å være litt for seg sjøl – finne litt ro. Det skal et «sanserom» på Røråstoppen skole sørge for.

Her kan lyd, lys, lavalamper, tekstiler og saccosekker gjøre underverker i løpet av en stressa skolehverdag.

Store åpne rom – men noen trenger også noe lukket

Det lille rommet, som ligger ved siden av biblioteket på skolen, var mest et kott med mye forskjellig, men det ble rydda opp i lageret og gjort klart til å innredes som «sanserom».

Det er bitte lite, men mer enn stort nok til å skaffe elevene et fristed. Røråstoppen skole er en baseskole, med store, åpne rom.

– Noen trenger også noe lukket, sier Marko Dimitrijevic (37) ved Røråstoppen skole.

Ryddet, søkte midler, og søkte på «gis bort»

Han fikk ideen til «sanserommet» på tampen av fjoråret. Romjula gikk med til å rydde og sortere alt som var lagra der, sammen med vaktmesteren.

Det ble søkt midler og det ble søkt etter ting til rommet på Finn.no – og saccosekkene ble henta etter treff på «gis bort».

Våle – og nå også Fon, etter sammenslåing i våres – sanitetsforening svarte også positivt på en søknad om midler.

Alt kan stilles inn etter egen smak

5.000 kroner ble gitt til «sanserommet», og pengene ble brukt på blant annet lavalamper. Elever på 3. trinn har sydd sammen forskjellige tekstiler som vaktmesteren har montert på veggen.

Det er deilig å ta og kjenne på. Samtidig er det lyd, lys og en projektor med farger og mønstre på veggen.

Dette er en oase helt etter egne preferanser – alt kan stilles inn etter egen smak.

God hjelp fra veldig mange

På mange måter er det en avskjedsgave fra Marko, før han farter videre til ny jobb. Siste arbeidsdag på Røråstoppen er i dag, tirsdag 30. april 2024. Mye vil stå igjen etter den driftige karen – også dette «sanserommet».

– Det var min ide, men mange har hjelpa meg med å realisere den, understreker Marko i prat med ReAvisa. Andre lærere, vaktmester, elever og Våle og Fon sanitetsforening.

– Vi var glad for å få søknaden, og det er moro å støtte dette, sier Inger Lise Gran på vegne av sanitetskvinnene.

Imponerende godt resultat

– Men, det er et men her: Veldig mye av det vi støtter, er egentlig et kommunalt ansvar. Vi ser at det blir mindre og mindre penger til slike gode tiltak i kommunen, og vi støtter mer og mer.

– Det viktigste er, tross alt, at det blir bra for folk i bygda vår til syvende og sist – og dette er et så imponerende godt resultat med små midler, synes Inger Lise.

– Dette blir bra for elevene her på skolen, konkluderer hun i prat med lokalavisa.

En slags arv etter Marko

Marko synes det er fint hvis «sanserommet» blir en slags arv etter ham, det var det siste han brant for å gjennomføre ved skolen før han slutter og starter i en annen jobb, på en annen skole.

– Andre skoler ser til Røråstoppen og dette rommet, forteller Marko. – Mange barn liker seg her, mange barn trenger litt avslapning. Dette er for alle.

– Det er mer enn nok kjas og mas på en skole, vi trenger å kople litt av også.

