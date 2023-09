I kveld danser crewet til Kasper på Norske Talenter: – Vi vil vise at dans er tøft, og at dans er for gutter

– Vi har alltid elska å danse, helt fra vi var små. Men så skjer det noe, spesielt for gutter, som gjør at vi ikke danser mer. Det er det dansen vår handler om.

Re har to med i årets Norske Talenter på TV Norge og Discovery, så kulturbygda Re får det te’ – i år igjen. Aurora Jonassen spilte fele og dansa i den aller første auditionen, men gikk dessverre ikke videre – tross en fantastisk opptreden.

I kveld, fredag 15. september 2023, skal Quintus crew prøve å danse seg videre i talentkonkurransen, med blant andre Kasper Kalleberg (17) fra Re.

Har dansa hele livet

– Vi starta alle på dans her aleine, og møtte først da andre gutter som ville danse – det er jo flest jenter, og vi gutta fant fort hverandre, forteller Kasper.

Med seg på crewet har Re-gutten Yuusuf (17) fra Andebu, Askild (18) fra Tønsberg, Tobias (17) fra Eik og Linus (16) fra Nøtterøy.

Alle går på Extend, så crewet springer ut av danseskolen de alle har gått på siden de var alt fra 5 til 8 år.

– Lov å være annerledes

Her får de låne lokaler, de får masse støtte og hjelp, og de takker Camilla Samuelsen som er danselærer, daglig leder og eier av Extend.

Men alt av koreografi har de stått for sjøl, og det ligger et viktig budskap bak, forteller gutta til ReAvisa:

– Det er lov å være annerledes. Og det er gøy å være annerledes.

Møter mange fordommer

Og da tenker gutta på det å være glad i å danse, som gutt. – Det er et lite miljø for gutter, sånn er det bare. Men mange har et helt feil bilde av det.

– Mange tror at det er ballett og tights og sånt, men ikke all dans er der. Og det trenger ikke å være en feminin greie, det kan være tøft og rått!

– Det vil vi spre. Det er så mange fordommer og feil oppfatninger der ute blant folk flest.

Dansing er for alle

Alle foreldrene til disse gutta har familiefilmer med dans og moro fra de var små. – Alle har vi en sånn danseglede i oss, hvert fall de aller fleste.

– Det er så synd å miste den, spesielt vanskelig er nok for mange gutter å beholde den når du blir fortalt så mye dumt.

– Fordi vi blir fortalt noe sånt som at «dansing er for jenter».

– Vi gir litt f….

– Det er like dumt som å si at «fotball er for gutter» – men heldigvis er det en endring, sier den nye generasjonen som håper de kan hjelpe oss å bli kvitt fordommene. Både mot jentefotball og gutte-dansing.

– Vi er jo heldige, som fant hverandre, som ikke bryr oss, og som gir litt f…., sier Yuusuf. Han og resten av crewet unner alle andre det samme.

– Kan vi vise fram akkurat dette vi snakker om nå, til så mange som mulig, så har vi egentlig vinni bare med det, sier Kasper.

– Opplevd mye stort, men dette er større

Kasper fra Re måtte til Tønsberg for å finne et dansemiljø med flere gutter. Etter over ti år med dans har han tatt flere store utfordringer på strak arm.

Som for eksempel i storoppsetningen på Oseberg kulturhus i fjor, som Romeo i «Romeo og Julie».

Da hang han på digre plakater over hele by’n. Og det var stort. Men dette er enda større.

Danser foran hele Norge

– Dette blir noe helt annet enn alt vi har gjort før. Nå skal vi danse foran hele Norge, sier Yuusuf. – Og foran kjendiser!, sier Tobias:

Dommerpanelet består av artistene Silya Nymoen og Hkeem, skuespiller Dennis Storhøi og programleder Stian Blipp. Programleder er Solveig Kloppen.

– Og dere danser garantert foran tanter og onkler og besteforeldre og hele familien, nabolaget og bygdene og byen dere kommer ifra, som sitter klistra til TV-skjermen i kveld?

– Ja, sier gutta og gliser bredt. De gleder seg og lover at de skal gjøre sitt beste:

– Og vi skal ha det moro, sjøl om det er mer alvor enn noen gang før.

