Her synger Charlotte sin egen låt for aller første gang: – Oi, oi, oi. Det føles godt!

Re minifestival 2022 er godt i gang, og fredagen var trivelig og fin – med Charlotte som det absolutte høydepunktet med urpremiere på sin første selvskrevne låt på hjemmebane. – Ekstra skummelt å gjøre det her hjemme, men også ekstra fint.

Charlotte Sofie Eliassen Holtung (31) fra Re gikk i fjor nesten helt til topps i The Voice på TV2. I tida etter suksessen tok hun mål av seg å realisere noen av sine egne låt-ideer, og det har hun gjort sammen med Hans Frønes.

På festivalens første dag sto de sammen på scenen og framførte fine tolkninger av flere kjente coverlåter. Før Charlotte for første gang synger ei låt hun har skrivi sjæl.

«Nå er tida inne, jeg tar sats og gir alt jeg har»

– Så her står jeg da, snart 32 år, og endelig skrivi en sang. Dette blir aller første gang jeg synger den foran folk, sier Charlotte tydelig prega – kanskje litt nervøs? Men helt uten grunn. For når tonene kommer, er det som alltid fjellstøtt og fantastisk fint.

«Nå er tida inne, jeg tar sats og gir alt jeg har», synger Charlotte på norsk. Etter at applausen har gitt seg litt, sier Charlotte: – Oi, oi, oi. Det føles godt.

– Nå er’n der ute i verden, sier Charlotte til en ny applaus.

Gamle kjente og gamle og nye fans

Til ReAvisa forteller Charlotte at hun er så glad for at festivalen er tilbake, og alt det andre som er tilbake i kulturbygda Re – nå etter korona. Nå må vi våkne litt igjen, støtte opp om alt det fine som skjer.

– Dette trenger vi, sier Charlotte om Re minifestival som endelig er tilbake – tre år siden sist. Hun mingla med festivalgjestene og snakka med gamle kjente og gamle og nye fans.

Jane Elena Fossnes Hagen er daglig leder på Restauranten, og denne helga er hun også festivalsjef for første gang. – Jeg er dødsstolt og kjempefornøyd, jubler hun etter første dag, – for en fantastisk fredag!

Legendarisk lørdag i vente

Nå venter en lørdag med familieforestilling fra klokka 13.00 – denne er gratis for alle. Så smeller det på lørdagskvelden med det legendariske Re-bandet The Dix, Wrong Direction, og ikke minst Sons of Bane.

Lokale band som vi veit kommer til å gi alt og sørge for fullt trøkk og ikke minst allsang på lokale tekster som alle kan. – Fy søren, dette blir en vill lørdagskveld, sier Jane.

Re minifestival har blitt arrangert hvert år på Revetal siden 2005, unntatt de to korona-åra 2020 og 2021 – endelig tilbake i 2022.

