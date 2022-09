Tønsberg svømmeklubb har likevel ledige plasser på svømmekurs på Revetal – åpner for påmelding lørdag

Bedre kapasitet med flere instruktører, kombinert med en stor opprydningsjobb i ventelistene, gjør at Tønsberg svømmeklubb likevel kan ta i mot nye barn til svømmeopplæring på Revetal.

Siden 1983 år har unger fra hele Re fått svømmeopplæring i svømmehallen på Revetal hver onsdag, først i regi av Undrumsdal bygdekvinnelag, så i regi av Norges Livredningsselskap Gullfiskene.

Det var i midten av august at ReAvisa skreiv om tilbudet som har eksistert i snart 40 år i Re, som sto i fare for å forsvinne med et pennestrøk.

Åtti barn mista sitt tilbud

Gullfiskene, med svømmeopplæring til barn i Re, mista sin halltid onsdager i svømmehallen på Revetal, den var tildelt Tønsberg svømmeklubb. Åtti barn mista sitt tilbud.

Tønsberg svømmeklubb hadde satt inntaksstopp, og fortalte til ReAvisa at de prioriterer egne medlemmer og de som allerede har gått på svømmekurs i deres regi.

Dermed var det lite håp for barna som hadde tilbud i Re på onsdager om å få et nytt tilbud på onsdager.

Men nå kommer det kontrabeskjed:

Plass til rundt førti nye barn

– Tønsberg svømmeklubb åpner for påmelding til onsdagene, forteller Brit Wormdal Nakken, daglig leder i Tønsberg svømmeklubb, til ReAvisa fredag 2. september.

Allerede i morgen lørdag 3. september klokka 12.00 åpner påmeldinga – og her gjelder det å være kjapp på labben på tastaturet.

Tønsberg svømmeklubb ser at de likevel har plasser ledig på Revetal.

Rundt førti i tallet.

Rydder opp i ventelister

Hvorfor?, lurer ReAvisa på. Det gikk fra full stopp i påmelding og flere hundre på venteliste, til plasser ledig, i løpet noen få dager:

– Grunnen er en veldig ryddejobb på ventelista vår. Noen har stått der i halvannet til to år, og dermed er det ikke like aktuelt for alle lenger.

En annen grunn er større kapasitet, forteller Brit: – I den forstand at vi ikke har fått mer tid, men vi har fått flere instruktører i år.

– Så dermed kan vi ta med flere barn i bassenget og har flere plasser totalt, ikke bare på Revetal, men i hele kommunen.

Medlemmer fra Re

Tønsberg svømmeklubb har halltid i Revetal svømmehall onsdager fra klokka 16.00 til 19.30. De liker godt å komme til Revetal, og peker på at de allerede fra før av hadde mange medlemmer fra Re.

– Vi har alltid hatt mange folk fra Re på våre kurs, og to av våre beste svømmere er fra Re: Even Kjær, som var den av våre svømmere som tok flest NM-krav i sommer, og Fredrik Solberg, parasvømmer på internasjonalt toppnivå.

Om skvisen Gullfiskene står i, etter at de mista sin tid onsdager, fikk ny tid torsdager – som de likevel ikke får, sier Brit på vegne av Tønsberg svømmeklubb:

Brenner for å gi flest mulig barn et tilbud

– Greia er at vi ikke har nok kapasitet i svømmehallene i Tønsberg kommune generelt. Ingen får all den tida man ønsker seg, og vi og alle andre brenner for å gi flest mulig barn et tilbud.

– Det er målet, og det er det vi jobber for – hele tida. Vi prøver så godt vi kan, og makser kapasiteten hele veien.

Så etter en opprydningsjobb blir det likevel en åpning for rundt førti barn på onsdagskveldene på Revetal.

Påmelding og venteliste

Det blir påmelding og mulighet for å sette seg på venteliste når kurset på Revetal mest sannsynlig blir kjapt fullt. Ingenting av dette var aktuelt da ReAvisa snakka med Tønsberg svømmeklubb i sakens anledning første gang.

Men nå åpner påmelding klokka 12.00 lørdag 3. september, og det skjer via Tønsberg svømmeklubbs nettsider.

Første kurskveld på Revetal i regi av Tønsberg svømmeklubb blir onsdag 7. september.