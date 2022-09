Svømmeopplæringa var redda – i litt over ett døgn: – Dette er så uprofesjonelt av Tønsberg kommune

Gullfiskene fikk beskjed om at de fikk svømmehallen på torsdager istedenfor onsdager, og sendte ut en jublende glad beskjed til alle foreldre og barn om at det løste seg. Men så viser det seg at det var en feil.

Siden 1983 år har unger fra hele Re fått svømmeopplæring i svømmehallen på Revetal hver onsdag, først i regi av Undrumsdal bygdekvinnelag, så i regi av Norges Livredningsselskap Gullfiskene.

Det var i midten av august at ReAvisa skreiv om tilbudet som har eksistert i snart 40 år i Re, som sto i fare for å forsvinne med et pennestrøk.

Gullfiskene med svømmeopplæring til barn i Re mista sin halltid i svømmehallen på Revetal, den var tildelt Tønsberg svømmeklubb.

Stiller fortsatt bakerst i køen

Ut ifra de politisk vedtatte tildelingskriteriene i nye Tønsberg kommune stiller Gullfiskene og andre frivillige lag og organisasjoner utafor idretten bakerst i køen ved tildeling av halltider.

Gullfiskene har mista onsdagssvømminga, men så gikk det mot en løsning med alternativ dag torsdag, fortalte Torill Pettersen på vegne av NLS-foreninga.

Jubelen var stor da det ble bekrefta i bookingsystemet til Tønsberg kommune.

Men det varte bare i ett døgn og en time, før de ble kasta ut igjen.

Plass til godt under halvparten så mange barn

ReAvisa har fått se all dokumentasjon – både på at Gullfiskene får svømmehallen på torsdager, og at de likevel ikke får det. Det er skjermdumper og usignerte eposter.

Greia er at Gullfiskene fikk torsdager fra klokka 15.30 til 18.30 som en erstatning for onsdagene, men torsdagene krasjer med folkebadet fra klokka 17.00 fra og med etter høstferien.

Dermed får Gullfiskene bare fram til klokka 17.00 etter høstferien og ut året, og de færreste rekker å komme til klokka 15.30. Det betyr langt kortere tid i bassenget.

– Med så mye kortere tid må vi redusere til maks tredve barn, forteller Torill Pettersen. Det vil si godt over halvering, fra åtti barn tidligere.

– Det var en feil

I kveld var det jubel og stor stemning på svømminga. Men det blir snudd til ny skuffelse med denne ReAvisa-saken. Svaret vi får i kveld fra Anders Nygård, tjenesteleder idrett og friluftsliv i Tønsberg kommune, bekrefter at tildeling av halltid var en feil.

Tida fram til klokka 18.30 blir retta til klokka 17.00. Ikke til 18.30 ut året, som det først sto i bookingsystemet. Denne avklaringen får Gullfiskene via lokalavisa.

– Vi aner ikke hvem vi skal forholde oss til. Vi får ikke skikkelige svar, bare forskjellige svar, forteller Torill Pettersen i Gullfiskene.

– Vi veit snart ikke hva vi skal tru og mene, sier en hoderistende Torill til ReAvisa.

– Dette er helt villt

– Dette er veldig uprofesjonelt. Vi blir litt satt ut. Vi fikk bekrefta at vi fikk ny halltid, vi kasta oss rundt og kontakta alle foreldre i løpet av et døgn, laga nye grupper for alle som kunne bytte dag.

– Ti minutter etter at alle lister var på stell for torsdagene ut året – som vi fikk bekrefta i bookingsystemet til Tønsberg kommune – får vi vite at det var gjort en feil.

– Og de tør ikke skrive under med navn en gang.

– Dette er helt villt.

Må politisk vilje til

Torill Pettersen og Karolina Hansen i Gullfiskene mener det er trist å være en del av Tønsberg kommune, – der barn gråter? I praksis risikerer åtti barn i Re å miste sin svømmeopplæring – i Re.

Hos Tønsberg svømmeklubb, som har fått halltida Gullfiskene hadde på onsdager, er det inntaksstopp og de prioriterer egne medlemmer og barn som allerede har vært på kurs i deres regi.

Med mindre kriteriene for å dele ut halltid blir forandra på, så blir det ingen løsning i framtida, heller. Gullfiskene stiller bakerst i køen av alle søkere, ifølge Tønsberg kommune.

Historien på Revetal med onsdagssvømming med snart førti års kontinuitet og fulle kurs med lokale barn teller ingenting.

Kjemper videre

Det må en politisk vilje til for å få til en forandring. – Det som kom fram på møte i utvalg for kultur, idrett og folkehelse, er at andre idrettslag kan skvise oss ut ved neste korsvei. Også fra andre kommuner. Så vi har fortsatt en lang vei å gå, for at barn skal få ha aktiviteter i sitt eget nærmiljø.

Torill, Karolina, barna og foreldrene har fortsatt et håp om at det kan løse seg. Men all surr og rør gjør at de begynner å bli ganske så oppgitt, og denne eposten sendte Gullfiskene til Tønsberg kommune i går:

Til Tønsberg kommunes booking ansvarlige vedr. bassengtildeling til Re svømmehall.

Det er søkt om plass på vanlig måte ved å benytte deres bookingside. Søknaden ble innvilget og vi formidlet denne informasjonen umiddelbart til foreldre slik at de raskt kunne legge det inn i sine dagsplaner.

Dette avslaget tas ikke til følge og vi forholder oss til det som allerede er søkt om og godkjent.

Tønsberg kommune sammen med politikerne må umiddelbart på banen for raskt å revurdere sine slutninger.