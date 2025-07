Bjørn Vidar ville bli bedre enn en kompis, men slo absolutt alle: – Hadde ikke trudd det

Enda et norgesmesterskap har gått til Re i en BU-tevling, det er langt i fra første gang – men det er første gang i denne grenen.

Bjørn Vidar Bøe (20) fra Re er norgesmester i moped, melder Norges bygdeungdomslag i ei pressemelding til ReAvisa.

Bjørn Vidar fra Undrumsdal representerer selvfølgelig Re bygdeungdomslag, som fikk enda en norgesmester da NM i moped ble avholdt i går, onsdag 16. juli 2025.

Ett mål: Slå kompisen

Det skjedde under Landsstevne i Norges bygdeungdomslag, som denne sommeren avholdes i Gausdal. – Det er helt utrolig, jeg hadde ikke trudd det, sier en fornøyd norgesmester etter premieutdelingen.

Han hadde nemlig meldt seg på hovedsakelig for å konkurrere mot en kompis, men endte opp med norgesmester-tittelen.

NM i moped er en konkurranse, eller tevling, som består av 16 øvelser pluss en kjøre-, teori- og førstehjelpsdel.

Ferdigheter og trafikksikkerhet

Postene kjøres på tid og deltakerne skal vise sine mopedferdigheter samt god trafikksikkerhet. Og som vi alle veit her i Re, moped er viktig her på bygda for å komme seg rundt som ungdom – og trafikksikkerhet er et must.

Tevlinger har hatt en sentral plass i bygdeungdomslaget og de har hatt det siden stiftelsen i 1946. Fortsatt lever tradisjonelle tevlinger, som eksteriørbedømming av hest, spekematanretning og borddekking i beste velgående, ved siden av nye og mer moderne tevlinger.

Norges Bygdeungdomslag deler totalt ut 40 NM-titler i året. Det er lokale og regionale tevlinger, med uttak til NM, der Re bygdeungdomslag stadig står som arrangør.

Stort lokallag her i Re

Norgesmesterskapet fant sted på NBUs landsstevne som varer fra 15. – 20. juli 2025. Her bor ungdommer fra hele landet i campingvogner i fem dager og skaper kanskje sommerens beste opplevelse sammen.

Festivalen blir arrangert hvert år for medlemmer av Norges bygdeungdomslag – en organisasjon med over 7.000 medlemmer som jobber for levende bygder.

Her i Re har bygdeungdomslaget over 200 medlemmer, det største lokallaget i hele Vestfold og Telemark, med mange aktiviteter og mye sosialt samvær.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.