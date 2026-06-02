Fyller opp sponsortavla: – Mange som bruker mye tid

– Uten disse bidragene, ville det neppe vært så flott og fint å bo her i Re. Kanskje er vi litt bortskjemt?

Bernhard Marti (55) er en mann med mange jern i ilden. Ett av dem er Re markedsgruppe, der han er en av mange som jobber frivillig som «selger». Og produktet han selger, er å bli med på et stort spleiselag for idrett og aktiviteter i bygda vår.

Re markedsgruppe er en stiftelse som ifølge regnskapene har liggi på en omsetning på rundt to millioner kroner, noe under og siste regnskapsår en god del over. Alle disse pengene går tilbake til lokalmiljøet.

– Får til det mest utrulige

Det legges ned veldig mye frivillig arbeid, så skulle dugnadstimene regnes med, hadde det blitt noen vanvittige summer, forteller Bernhard til ReAvisa. – Vi er mange som bruker mye tid på dette. Så er det moro å se hva vi får til, da.

– Jeg tør påstå: Uten disse bidragene, ville det neppe vært så flott og fint å bo her i Re. For eksempel: To nye løypemaskiner sist vinter, en til skiløypene i Ramnes og en i Våle.

– To relativt små idrettslag klarer en sånn investering, det er ganske rått. Og det kommer i tillegg til alt det andre som finnes av arenaer og tilbud her i Re.

Minst 5.000 unike brukere hver uke

Stiftelsen består av og gir penger til anlegg og aktiviteter i IL Ivrig, Ramnes IF, Re FK, Re golfbane og Re motorsport. Totalt er rundt 4.000 unike brukere hver uke på anleggene deres, det er egne medlemmer med tilknytning til Re.

Tar vi med alle gjester, med bortelag og så videre, så blir det minst 5.000 unike brukere per uke totalt. Men tallene er enda høyere hvis vi tenker på alle som bruker alt av anlegg, løyper, med mer – året rundt.

– Vi kan tilby synlighet på disse arenaene, mot støtte. Svært god synlighet som ses av tusenvis. Og målet er at «alle» skal bli kontakta med spørsmål om støtte til god helse for barn og unge i Re.

Støtt lokalt idrettsliv med å handle lokalt

Det jobbes javnt og trutt gjennom hele året, men våren er kanskje viktigst. Og da får «alle» som driver en bedrift eller har en butikk en henvendelse. – Sponsorer er jo med på en suksesshistorie. Det er bredde, men også elite.

Bernhard viser til IL Ivrig-skiskytter Gro Randby på landslaget, skytteren Jeanette Hegg Duestad, svømmeren Fredrik Solberg, og andre toppidrettsutøvere som har fått støtte fra markedsgruppa opp gjennom åra.

Han minner om at alle kan bidra: – Vi alle kan handle lokalt og støtte opp om lokalt næringsliv, som gir tilbake til lokalmiljøet. Vi må støtte opp om bygda og bygdebyen vår.

– Kanskje er vi litt bortskjemte?

Den gode gamle historien om de som kjørte feil til et idrettsstevne i Re kan godt gjentas, mener Bernhard: De kjørte til Bergsåsen, eller var det Bibo? Hvert fall kjørte de feil idrettsanlegg i Re og ble etter hvert sendt til det rette sted.

Da de kom fram til et like flott idrettsanlegg «rett borti gata» som de akkurat hadde vært på, i det som den gang også var samme kommune, ble de helt målløse.

«Finnes det TO slike idrettsanlegg i Re?» var tilbakemeldinga. Et faktum som kan gjøre hvem som helst misunnelig. – Vi er kanskje litt bortskjemte her i Re?

Felles glede og allmennytte

Re markedsgruppe sørger for å støtte anlegg og aktivitet, for folk i alle aldre. – Vi vil bidra til felles glede og allmennytte, det gjør jo også at folk har lyst å bo her. Blir ikke du spurt, kan du spørre oss, oppfordrer Bernhard via lokalavisa.

Nå jobber åtte – ti selgere fra idrettslagene på dugnad med innhenting av spons. Anders-Gustav Holt og Geir Frydenberg var to av initiativtakerne, som fortsatt er med. – Det er trenere og lagledere, folk i styre og stell administrasjon, alle som stiller opp på dugnad – alt i alt er det tusentalls timer.

Nytt i år er at sponsorene får mer tilbake: Bedriftenes ansatte med familie kan komme og prøve skiskyting på Bibo, motocross på Ødegården, golf på Reine, håndball i Ramneshallen, fotball i Bergsåsen med Re FK. Dette skjer på egne dager satt av til sponsorer til Re markedsgruppe.

