Se bilder fra Re FK-jentenes seierskamp nummer fem

Lokalfotballen ruller som aldri før, med seiere på rad og rekke til Re FK. Re-damene klinka inn enda en seier i går kveld.

A-lag herrer har ikke vinni åpningskampen på flere år, men nå er den trenden endelig snudd. Det var bortekamp, og jaggu vant de ikke også første hjemmekamp for sesonen.

Og A-lag kvinner hadde fire seiere allerede denne sesongen før mai-avisa gikk i trykken. Plusser vi på enda en seier straks etter at mai-avisa hadde gått i trykken, så er vi oppe i fem og ledelse på tabellen.

En skikkelig slitekamp

Kampen tirsdag denne uka 12. mai 2026 endte med 1 – 0-seier til Re FK over gjestene Nøtterøy/Teie, der Karoline Hjelmtvedt Borge satte kampens eneste mål tidlig i 1. omgang og det ble også stillingen til slutt. Re-jentene har en del store sjanser både i 1. og 2. omgang, men klarer ikke å sette ballen i mål.

En skikkelig slitekamp som heldigvis går vår vei, oppsummerer Lena Maria Ellingsen Bjune på vegne av Re-jentene. Kaisa Berntinussen på 15 år har fått spilleminutter tidligere, men denne gangen får hun tillit fra start og står nesten hele kampen. Hun gjør en solid jobb i forsvar.

