Til helga kommer folk i tusentall til Re: Full fart og luftige svev – både inne og ute

Det blir akrobatikk og høye hopp av forskjellige slag, både ute og inne, denne Re-helga.

Det ventes 200 deltakere, som har med sine team med mekanikere og støtteapparat, pluss mange tilskuere, til Ødegården i Ramnes. Her skal det kjøres et stort motocrossløp både lørdag og søndag denne helga.

Det ventes 1.000 deltakere til sammen i konkurranser både lørdag og søndag i turnstevne i Vålehallen, pluss alle som heier.

Så til helga 13. og 14. juni 2026 trekker folk til Re i tusentall.

En av landets beste baner – her i Re

Motocrossløpet på Ødegården er en runde i Østlandscup, arrangør er Re motorsport. Det ventes storinnrykk til det som blant motocross-utøvere karakteriseres som en av landet beste baner.

Knut Myrvang bekrefter at Re motorsport har rusta seg for et folksomt arrangement, med 200 deltakere og mange ganger flere folk tilstede.

Han forteller at det blir publikumsparkering langs veien til Ødegården.

Tusen turnere i Vålehallen

Turnstevnet i Vålehallen, i turnhallen Revac arena, står turngruppa i IL Ivrig bak sammen med Sem IF. – Dette er årets happening for barn og ungdom innen turn. Vi er så stolte over at det kommer cirka 450 deltakere i alderen 10 til 18 år på lørdag og cirka 550 i alderen 6 til 10 år på søndag.

– Helga vil være fylt med turnglede, trening, mestring, overnatting på klasserom, gamle venner som møtes og mange som får nye venner, forteller Laila Hestnes, leder i IL Ivrig turn.

Høydepunktet for publikum vil være den avsluttende oppvisninga søndag klokka 15.00, forteller Laila til lokalavisa.

… og det er mer

I tillegg er det BU-stevne i Vivestad, på Bygdehuset Sagatun, i regi av Bygdeungdomslaget i Vestfold og Telemark. Og det er litt om Re, utafor Re, også:

Uro i Tønsberg inviterer til en temakviss fredag 12. juni, med en Rockstream-edition. Vinnerlaget stikker av med festivalpass til Re-festivalen.

Skulle det være noe vi ikke har fått med oss, så tips lokalavisa: Tips@ReAvisa.no.

En liten oppfordring til alle som liker lokalavisa:

Støtt jobben som gjøres – folkefinansiering er en viktig del av grunnlaget for å drive ReAvisa videre.

Du kan støtte via vipps eller vår bankkonto, merk innbetaling med «folkefinansiering».

Vippsen vår er 54 02 82, kontonummer er 1506.09.87979.