Her skal årets vinner ropes opp: – Årets happening

Ingen tvil om at årets store høydepunkt kommer helt på tampen av skoleåret: Ramnes Grand Prix. Se bilder fra årets fantastiske show.

Programlederne Emil og Sofie i 7. klasse forbereder seg med å gjennomgå kortene med det de skal si. Gymsalen er snart full av elever, ansatte og foreldrene til de som skal opptre.

Emil og Sofie skal sy det hele sammen, med god hjelp fra Mats og Even i 6. klasse, de styrer teknikken. Her er det proft lys og lyd som holder trøkket oppe gjennom hele showet.

Applaus, rop og hyling

Are Fevang, Spellemann-vinnende lærer på Ramnes skole, forteller at Mats og Even har satt opp alt på egenhånd. – Superryddig, skikkelig flinke – neste år trengs ikke jeg. Dette fikser dem sjæl!

«Velkommen til Ramnes Grand Prix», intromusikken dunker, timingen er perfekt – «her er programlederne Emil og Sofie» og musikken eksploderer sammen med applaus, rop og hyling.

Så synges, danses og showes det. Ei jente kommer på scenen, får litt problemer med stemmen og stormer av. Helt på tampen av showet kommer hun tilbake på scenen og står løpet ut – for en prestasjon!

Show-seier

Her gjøres elevene trygge og robuste. Det er ikke småtteri å skulle gå på scenen foran en fullsatt gymsal. Hvert fall ikke etter å ha stormet av scenen først og så komme tilbake. Her var det show, vakker sang og ikke minst mestring i massive doser.

Vinneren til slutt ble et skikkelig show-innslag: Sea lion, med Amela, Stellan, Nikita og Luka. For etter at alle innslag var vist, var det tilbake til klasserommene for å stemme på sine favoritter.

Tilbake i gymsalen igjen var hver klasse hvert sitt «land», som i det ekte MGP. Hver klasse leste opp sine topp-tre. Det var stor spenning da de på topp-tre sammenlagt skulle leses opp.

Se bilder fra Ramnes Grand Prix 2026:

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