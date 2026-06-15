Her skal årets vinner ropes opp: – Årets happening

SPENNINGEN STIGER: Ooooog nåååå……. programlederne skal til å utrope vinneren av årets Ramnes Grand Prix. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Ingen tvil om at årets store høydepunkt kommer helt på tampen av skoleåret: Ramnes Grand Prix. Se bilder fra årets fantastiske show.
Programlederne Emil og Sofie i 7. klasse forbereder seg med å gjennomgå kortene med det de skal si. Gymsalen er snart full av elever, ansatte og foreldrene til de som skal opptre.
Emil og Sofie skal sy det hele sammen, med god hjelp fra Mats og Even i 6. klasse, de styrer teknikken. Her er det proft lys og lyd som holder trøkket oppe gjennom hele showet.
Applaus, rop og hyling
Are Fevang, Spellemann-vinnende lærer på Ramnes skole, forteller at Mats og Even har satt opp alt på egenhånd. – Superryddig, skikkelig flinke – neste år trengs ikke jeg. Dette fikser dem sjæl!
«Velkommen til Ramnes Grand Prix», intromusikken dunker, timingen er perfekt – «her er programlederne Emil og Sofie» og musikken eksploderer sammen med applaus, rop og hyling.
Så synges, danses og showes det. Ei jente kommer på scenen, får litt problemer med stemmen og stormer av. Helt på tampen av showet kommer hun tilbake på scenen og står løpet ut – for en prestasjon!
Show-seier
Her gjøres elevene trygge og robuste. Det er ikke småtteri å skulle gå på scenen foran en fullsatt gymsal. Hvert fall ikke etter å ha stormet av scenen først og så komme tilbake. Her var det show, vakker sang og ikke minst mestring i massive doser.
Vinneren til slutt ble et skikkelig show-innslag: Sea lion, med Amela, Stellan, Nikita og Luka. For etter at alle innslag var vist, var det tilbake til klasserommene for å stemme på sine favoritter.
Tilbake i gymsalen igjen var hver klasse hvert sitt «land», som i det ekte MGP. Hver klasse leste opp sine topp-tre. Det var stor spenning da de på topp-tre sammenlagt skulle leses opp.
Se bilder fra Ramnes Grand Prix 2026:
Programlederne Emil og Sofie skal sy det hele sammen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Doaa og Alette på 4. trinn danser «Hot sauce». Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Wilma Marie på 5. trinn synger «Svag». Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Alexandra på 7. trinn synger «Hometown glory». Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Stellan, Nikita, Amela og Luka i 5. og 6. klasse framfører «Sealion». Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Ellevill stemning i salen! Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Martina og Nelija på 6. trinn synger rockelåta «Monsoon». Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Adele på 5. trinn synger «Arcade». Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Kristian og Markus fra 3. og 4. klasse synger «Gatebil». Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Kaja og Alina på 4. trinn danser “Catch catch”. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Amela i 6. klasse synger vakkert «My heart will go on”. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Maja, Iselin, Wilma Marie, Elvira, Lykke, Ellinor og Mina fra 4. og 5. klasse viser fram heftig cheerleading med «Move your feet». Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Hillevi på 7. trinn synger en magisk versjon av «You say». Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Dooa og Alette på 4. trinn danser «Drip». Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Martina på 6. trinn synger «Oss to». Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Jasmin, Teodora og Nicolette på 7. trinn imponerer stort med sin dans «Gabriella». Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Merrtas på 6. trinn synger «Believer». Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Fjorårsvinner skal selvfølgelig framføre fjorårets vinnerinnslag mens vi venter på stemmene. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Stian Mørk Knutson noterer for harde livet antall stemmer. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Opptelling før fasiten er klar. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Spenningen er til å ta og føle på. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Ooooog nåååå……. programlederne skal til å utrope vinneren av årets Ramnes Grand Prix. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
«Sea lion»!!!! Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Så må selvfølgelig vinner-nummeret framføres en gang til! Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
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