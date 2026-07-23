VM-reprise for Re FK: Vi slo akkurat ut Brasil

Hvis du trodde fotballfesten var over for i sommer, så tar du grundig feil. For nå er det full fotballfest for Re-folket i Danmark.

Re FK sine G14 er i år med på Dana-cup for første gang. Stemninga er på topp og det sportslige er man også ganske godt fornøyd med, rapporteres det fra Danmark:

Gutta endte på 3. plass i gruppe 1 og har kvalifisert seg for 1/16 finale i B-sluttspillet, i dag torsdag ettermiddag.

Kjempa seg videre

Gruppespillet besto av tre kamper der første kamp ble tap mot Valur FC 2 fra Island, men resultatet gjenspeiler ikke kampen – tapet var nok greit, men islendingene hadde stang inn og marginene med seg.

Andre kamp endte uavgjort mot Trauma IF, en tett kamp med mye kjemping mot tøffe sørlendinger i et norsk oppgjør. Også norsk motstander i tredje og siste gruppespill-kamp:

Det ble det et nytt tap mot Hei IL 1, som var gruppas klart beste lag, og kanskje en av de beste i hele turneringa. Gutta kjempa og sto på, og de sikra akkurat tredjeplassen i gruppa.

Kjemper videre i A-sluttspillet

I kveld, torsdag 23. juli 2026, spiller Re FK sine G14 1/16-delsfinale klokka 17.30. Og mens lokalavisa skriver denne saken, så kan vi rapportere om en helt fersk Re FK-seier der J16-laget vårt akkurat slo Brasil 4 – 1. De ble nemlig klare for A-sluttspill i Dana-cup tidligere i uka.

De har spilt en sterk turnering og sikra seg andreplassen i gruppa og A-sluttspill videre. Etter en tøff åpning med tap mot suverene FC Chornomorets fra Ukraina svarte jentene med tre strake seire:

3 – 2 mot norske Skarphedin IL, og 3 – 1 mot vertene Bagterp IF 1 fra Danmark og en solid 6 – 0-seier mot United Blues Sporting Club fra India.

Re-jentene hadde full kontroll

I den siste gruppekampen mot India var det full kontroll. Synne Hegg Ljøsterød sendte Re FK i føring med to tidlige mål, før Lykke Asdal, Kaisa Berntinussen-Ormestad, Eline Gran og Agnes Tuft Søyland alle skreiv seg på scoringslista fram til storseier 6 – 0.

Kvartfinale var i dag morges, torsdag 23. juli 2026, mot Colegio Arbos fra Brasil – som endte med seier og dermed er jentene videre til semifinale mot Richmond Park FC fra England i seinere i dag, torsdag klokka 16.05.

En eventuell finale spilles fredag 24. juli 2026 klokka 10.15 på Nord Energi Arena 2.

Fotballfesten fortsetter

Så trodde du fotballfesten var over for i sommer med VM over, så tar du feil. Den er i full gang i Hjørring, Danmark. Likhetene er mange til Norges VM-bragd, når det kommer til Re FK i Dana-cup:

Seier over Brasil, og deretter nå møte England. Og seieren mot Brasil ble avgjort med en strålende strafferedning, akkurat som i VM. Og stemninga er minst like god blant Re FK-supporterne på Danmarks-tur. Og ja – de ror, både spillere og supportere.

Re FK har med to lag i årets cup. ReAvisa får rapporter fra Dana-cup, lokalavisa følger opp. Og kaster oss med på heiaropene fra Danmark: – Heia Re!

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