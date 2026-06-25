– Det vi finner her, skiller seg fra mange andre funn

Snart skal det bygges boliger her, men det har bodd folk her før. For 8.600 år siden var det bolig og verksted her, med storproduksjon i stein. Kanskje var det et lokalt brudd med uttak av stein her, også?

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I forbindelse med utvidelsen av Skjeggestadåsen undersøkes nå de områdene som skal bebygges, av arkeologer. Det er gjort spennende funn på to boplasser som skal frigis til bebyggelse. Det vil fortsatt være ti andre som fortsatt er freda i åsen, pluss en hulvei. Alt fra steinalderen.

Den boplassen som er mest interessant ligger lengst inn på det som blir en av de nye veiene i boligfeltet. Den er datert til siste del av eldre steinalder, det vil si at her var det full fart for 8.600 år siden.

Boplasser og verkstedplasser

– Det spennende med denne plassen her, er at vi finner spor etter ikke «bare» bosetting, men også verksted, der det er brukt lokale råvarer, forklarer Birgitte Bjørkli, utgravningsleder fra Kulturhistorisk museum ved Universitet i Oslo.

– Flint er det man finner mye av, ofte. Det er en sikker indikator, for det finnes ikke i Norge, det måtte importeres som handelsvare fra utlandet, så det vil alltid være rester fra menneskelig aktivitet.

– Vi finner mye flintstein her, som tyder på produksjon med flint som råvare. Men vi finner også mye lokalt råstoff som egna seg til å framstille økser og småredskaper. Dette råstoffet kaller arkeologer metarhyolitt, men den geologiske benevnelsen er ignimbritt. Dette er, lik flinten, finkorna og lett å bearbeidede.

Brukte sjøen som «søppelfylling»

Birgitte peker utover den store og fine flata som for 8.600 år siden lå ved vannkanten til sjøen, som var hovedfartsåra til steinaldermenneskene. – Her ser vi at det var rydda ei flate, og vi finner veldig mye som kan være forenlig med å være rester fra uttak og bearbeiding av lokale bergarter.

Skjeggestadåsen var den gang ei øy og boplassen med verksteddrift lå perfekt til ved vannkanten. På det som var land, med vannstand 60 meter høyere enn i dag, er det registrert mange funn, men også i det som den gang var under vann.

– Der tenker vi de kasta fra seg det som ikke var brukanes i videre produksjon, vi finner mye som samsvarer til «søppel» etter produksjon av redskap som økser og våpen som pilspisser.

Mange funn som tilsier produksjon

Utgravingene skal munne ut i en rapport som så ses i sammenheng med andre funn i omegn. Det finnes spor etter uttak av råvarer i Larvik, som det nærmeste til Re. Men utgravingsleder Birgitte har en teori om at disse steinaldermenneskene som holdt til her, at de hadde tilgang til et mer lokalt uttak.

– Det er et sted vi gjerne skulle tatt en nærmere titt på, som det kan se ut som spor etter bergdrift på den måten de gjorde det på. Det var med ild og kaldt vann, og den samme metoden ble også brukt i produksjonen.

Et trent arkeolog-øye ser kjapt forskjell på en stein som er varmebehandla eller ikke. Varmebehandlede steiner av spesielle sorter er også et spor etter verksteddrift, og her er det veldig mange funn som viser det.

– Skiller seg fra mange andre funn

– Dette er foreløpige tolkninger, understreker utgravingslederen og hennes team på totalt fem stykk. De starta utgravingene 18. mai og skal holde på fram til 10. juli, de har totalt åtte uker til rådighet. Etter det er de to boplassene dette dreier seg om frigitt til bebyggelse.

– Men vi kan med stor sikkerhet si at dette skiller seg fra mange andre funn, spesielt her på Østlandet. Vi har ellers funn av lokale råvarer, noen steder på Vestlandet og nordover langs kysten, men her på Østlandet har det vært en oppfatning om at man «bare» brukte flint.

– Nå, som vi finner mer og mer av andre lokale typer her med bearbeidede bergarter som finnes her, så viser jo det at det var en viktig ressurs også for mennesker her for tusenvis av år siden, akkurat som i dag.

Tar gjerne i mot tips fra ReAvisa-leserne

Nå går utgravingene mot slutten og funnene beskrives som spennende, spesielt alt det som dreier seg om lokale bergarter i tillegg til store funn av flint. Videre ville det vært veldig interessant å finne ett eller flere lokale uttak av bergarter.

Det er mulig å kjenne igjen ved å se etter fjell som er blitt utsatt for sprengning med ild og vann, forteller utgravningsleder Birgitte. Hun viser fram et sted hun mener ville vært interessant for nærmere undersøkelser. Det ligger rett ved der veien vil gå i byggefeltet som kommer.

– Det ville jo vært helt fantastisk hvis ReAvisa-lesere kan komme med tips, hvis de har sett noe som kan minne om et brudd. Ofte kjenner lokalkjente skauene og områdene godt og kan tenke tanken på at «her kan det ha vært en boplass» og kanskje også et brudd med uttak av bergarter, forteller utgravningslederen entusiastisk.

Se flere bilder fra de arkeologiske undersøkelsene: