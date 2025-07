Straks er det slutt: – En del av arbeidet med å tilpasse kollektivtilbudet til de økonomiske rammene for 2025

I nesten seks år har bygdebyen vår og områdene rundt vært prøvekanin for en ny form for kollektivtransport. Nå er det straks over og ut for prosjektet.

VKT Bestilling avvikles fra 1. august 2025, melder Vestfold kollektivtrafikk (VKT) i ei pressemelding til ReAvisa. Første gang lokalavisa skreiv om dette, var da pilotprosjektet ble lagt til Re høsten 2019.

Da var bussen gratis å ta, og det har vært flere justeringer av tilbud og pris for å teste ut forskjellige løsninger for en annerledes kollektivløsning rundt bygdebyen Revetal.

Trangere økonomiske rammer

– Vestfold fylkeskommune har besluttet å avvikle tjenesten VKT Bestilling fra og med 1. august 2025. Beslutningen er en del av arbeidet med å tilpasse kollektivtilbudet til de økonomiske rammene for 2025, heter det i pressemeldinga.

VKT Bestilling har vært et tilbud for reisende i områdene rundt Revetal og i Åsen og Steinsnes i Horten. Tjenesten ble etablert som en pilot i forkant av pandemien, med mål om å hente erfaringer med bestillingstransport.

– I den situasjonen vi står i nå, med strammere økonomiske rammer og reduserte inntekter for fylkeskommunen, må vi prioritere tiltak som kommer flest mulig reisende til gode.

Lar seg ikke forsvare økonomisk

– Å videreføre VKT Bestilling lar seg dessverre ikke forsvare økonomisk. Ved å avvikle tilbudet frigjøres midler som bidrar til å opprettholde det ordinære rutetilbudet, og dermed unngå ytterligere kutt som ville rammet langt flere reisende, forteller seksjonsleder for mobilitet, Trond Myhre.

I den første ReAvisa-saken om VKT Bestilling ble det sagt at tilbudet skulle vare ut 2020 og endelig evalueres da. Pandemien gjorde det meste unormalt, også dette testforsøket.

Derfor fikk pilotprosjektet leve videre, i så lang tid som seks år. Det er blitt godt markedsført og mange har til tider brukt det, men ikke mange nok til at det nå lar seg forsvare økonomisk, mener VKT.

