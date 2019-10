Gratis buss ut oktober: – Bli med og test ut dette!

Bor du innafor en radius på tre kilometer fra Revetal? Da kan du hoppe av og på en minibuss som skal gå i skytteltrafikk på bestilling (sjekk om du bor innafor den røde streken på kartet i bånn av saken).

Fra og med i dag, mandag 7. oktober, kan folk i deler av Re og Horten være med å teste ut et pilotprosjekt:

Tjenesten heter «VKT Bestilling», og er en ny måte å tenke kollektivtrafikk på i Vestfold, forteller markedskonsulent Christel Reinertsen til ReAvisa.

Gratis ut oktober

– Kunden bestiller turen via app, på nettet, eller telefon, går utenfor hjemmet til avtalt tid, og går om bord i en minibuss.

I minibussen sitter det gjerne andre passasjerer som har gått på tidligere og på veien kan minibussen plukke opp og sette av andre passasjerer.

Minibussen stopper der kunder skal hentes eller leveres, og kjøretiden vil derfor variere noe fra tur til tur. Løsningen legger opp til mest mulig samkjøring.

Tjenesten vil være tilgjengelig mellom klokka 09.00 og 13.00 på hverdager og lørdager. Den vil ikke være i gang på søndager og helligdager ellers.

I oktober vil VKT Bestilling være gratis å benytte seg av.

Fra november av vil turene koste det samme som en bussbillett i en sone. 33,- kroner for voksne (fra 18 år) og 16,- kroner for barn og honnør.

Tilbudet er åpent for alle

VKT Bestilling er åpen for alle, og har et høyere servicenivå enn det som er mulig å tilby med ordinære busstilbud. Sjåføren har normalt bedre tid til å bistå kunder, for eksempel i forbindelse med av- og påstigning.

– Enkleste måte å benytte VKT Bestilling på er å laste ned appen med samme navn, men man kan også bestille via nettløsning man finner på vkt.no/bestilling og på telefon 33 30 01 00 mellom klokka 08.45 og 13.15.

Målet med pilotprosjektet som Re og Horten er blitt en del av, er å teste ut mer fleksible og lettere tilgjengelig kollektivløsninger for brukerne.

– Det er behov for å utvikle og få erfaringer med bestillingstransport i både byer og spredtbygde områder, og målet med pilotforsøket er å kartlegge om dette gir et tilfredsstillende resultat med hensyn på kostnader, passasjerer og samkjøring, heter det i en pressemelding fra VKT.

En buss i trafikk i første omgang

Håpet er at forsøket vil gi nyttige erfaringer til bruk i framtidige løsninger innenfor kollektivtilbud, med et mål om å redusere biltrafikken. Kanskje blir tilbudet værende?

– Alt kommer an på om det blir brukt. Og vi er svært spent på hvordan dette vil bli tatt imot, sier markedsdirektør Reinertsen.

– Vi håper mange vil teste med oss. Vi er åpne for innspill og tar gjerne imot erfaringer slik at vi kan utvikle tjenesten videre på en best mulig måte videre.

Prosjektet skal nemlig evalueres fortløpende, og allerede etter denne første uka lover hun oppdatering til lokalavisa som vil følge prosjektet med spente øyne.

– Så får vi satse på at bussen står minst mulig på Revetal, og er mest mulig på farta. Blir det behov, kan vi også sette inn flere busser. Men i første omgang har vi en i trafikk på dette tilbudet.

Skal endelig evalueres i 2020

Det var et politisk ønske om å teste ut bestillingsbussene i Vestfold.

Hovedutvalg for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune har bevilget midler til pilotforsøket, og det skal legges fram politisk sak i 2020 med evaluering av prosjektene samt forslag til eventuell videre drift og finansiering.

GoMobile, et teknologiselskap i Kristiansand, er leverandør av ​løsningene. Magnar Totland forteller på vegne av leverandøren at de har lang erfaring med liknende tekniske løsninger, men at denne versjonen er helt ny og skreddesydd for prosjektet.

Hvordan bestille i appen VKT Reise:

Enkleste måte å benytte VKT Bestilling på er å laste ned appen VKT Bestilling.

1. Opprett profil (telefonnummer) og bekreft ved å legge inn SMS-kode du mottar.

2. Velg start-/stoppsted for din reise: Fra hjemmeadresse*/nærmeste holdeplass* til Revetal sentrum. * Gjelder innenfor en omkrets på 3 km målt fra Revetal sentrum. Velg tidspunkt for reisen. VKT Bestilling kjører mellom kl. 09:00–13:00 på hverdager og lørdager. (Kjører ikke på offentlige helligdager).

3. Appen finner beste egnede alternativ. Velg den som passer deg og trykk Bestill. Appen vil vise hentetid og du vil motta varsel og info om turen fortløpende. Du kan følge minibussen i kartet. Det kan være flere som vil reise med samme tur og derfor kan det bli endringer i hentetidspunkt. Følg derfor med i appen for endringer.

4. Betaling – i oktober reiser du GRATIS!

• Fra 1. november er det lik pris som for en sone i buss.

• Du kan kjøpe områdebillett i appen VKT Mobilbillett (for Revetal velg S2 – Tønsberg)

• Betal med med Vipps (velg kjøp og betal) til nummer 576250.

• Betal med kort i minibussen.

• Har du Vestfoldkort med gyldig periode kan du også benytte dette.

Husk at du også må bestille turen hjem igjen – på samme måte!

