RAK feirer 30 år med arbeidsglede og livskvalitet

Jubileet markeres med marked, jubileumstilbud, konsert- og kulturarrangement, og bak opplegget står en lærekandidat fra egne rekker.

Gamle ASVO og nye RAK etter navnebyttet for to år siden, har vært en viktig kommunalt eid bedrift på Revetal i 30 år. Og jubileet skal feires på RAK-utsalget Olgars på Brår lørdag 12. oktober.

– Det er bare å krysse av datoen i kalenderen!, sier Glenn Ellefsen, daglig leder for Revetal arbeid og kompetanse AS (RAK).

Tre produksjonsavdelinger

– Jeg ønsker at folk skal få veldig gode assosiasjoner når de hører ordet RAK. Jeg synes det klinger godt, og vi får mange gode tilbakemeldinger – nå som RAK, akkurat som før med ASVO, forteller en fornøyd daglig leder.

RAKs nærmeste samarbeidspartnere er NAV og eierkommunene Re og Holmestrand. Her tilbys arbeidsplasser i tre forskjellige produksjonsavdelinger for mennesker som trenger individuell tilrettelegging.

– Det er brukernes mestringsevne som styrer aktiviteten og vår produksjon, forteller Glenn.

Mestring og trivsel

Gjennom tiltaket Arbeidsforberedende trening får man kartlegging av kompetanse, mål og muligheter, karriere- og yrkesveiledning, og det jobbes målrettet og aktivt med arbeidsgivere i jakten på formidling til jobb eller til utdanning.

RAK legger vekt på mestring og trivsel og at hver enkelt skal «ta kontroll over eget liv».

– Hele målet vårt er å bidra til så god livskvalitet som mulig. Her strekker alle seg lenger, utifra egne forutsetninger. Det er en fantastisk plass å jobbe på, veldig givende – for alle.

Åpnet dørene i januar 1989

Planleggingen av ASVO Revetal AS, som bedriften het fram til 2017, starta allerede i 1987 som en følge av HVPU-reformen.

Tre kommuner; Hof, Ramnes og Våle kommuner gikk sammen om å etablere et arbeidstilbud for personer som trenger individuell tilrettelegging i en produksjonsbedrift.

I samarbeid med Vestfold fylke åpna bedriften dørene for sine første ansatte i januar 1989 i Industriveien på Revetal.

I dag har RAK, i samarbeid med NAV, 23 tilrettelagte plasser og 5 plasser innen Arbeidsforberedende trening.

Vært med i alle 30 åra

Styreleder Rolf B. Andersen var med helt ifra planleggingsstadiet, og er fortsatt med – og Rolf feires også med sine 30 år i styret.

I 2013 kjøpte RAK den gamle Ramnes gjenbruksstasjon i Olgar Dahlsvei 1. Etter vesentlige forbedringer ble bruktbutikken Olgars åpna i november 2014. Det er her feiringen 12. oktober vil finne sted.

I tillegg til tilbud om Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT) har Vestfold fylkeskommune tilpasset fagopplæring ved RAK, i samarbeid med opplæringskontoret OKTAV.

Nyttig blanding av teori og praksis

Martin Fagerlund Knapstad (20) er en av de som har fått et slikt tilbud. – Jeg har vært her i to år, og er lærekandidat i faget Salg og service, forteller Martin.

– Å være i opplæring i bedrift var nytt og veldig mye mer variert enn skole. Det er en blanding av teori og praksis.

Martin har i læretiden hovedsakelig jobba i butikken Olgars.

«En manns skrot, en annen manns skatt»

Grunnen til valg av fag var at det er realistiske muligheter for jobb. Det er et populært fag hos ungdom.

– Jeg har lært meg litt om antikk og mye «gammel historie». Det mest spennende med faget er kundene. Å kunne møte personer fra andre land som kommer til Olgars for møbler og utstyr til leilighet, og kunder som er på jakt etter noe spesielt.

– Det er interessant å kunne se og være med på hvordan man kan gjøre «en manns skrot, til en annen manns skatt».

Jubileumskampanje

– Jeg har også vært i praksis på Europris på Revetal, noe som var en veldig god opplevelse. Fint å lære å kjenne nye arbeidsmiljøer og nye oppgaver innen faget, forteller Martin.

Jubileumet er Martins kompetanseprøve: En utfordring var å skulle utforme og organisere en jubileumskampanje på egenhånd. Kampanjen fokuserte på tallet 30

som symboliserer 30-årsjubileet for RAK.

Etter meget godt bestått kompetanseprøve er fast jobb og sertifikat det neste på lista for Martin.

Stort jubileumsmarked med marked og kultur

Både Thorvald Hillestad, ordfører i Re kommune, og Alf Johan Svele, ordfører i nabokommunen Holmestrand, kommer for «klippe snor» ved åpningen av festen lørdag

12. oktober.

Sammen med de to ordførerne venter det nok noen ord fra ildsjelene som har vært med å starte opp Vekstbedriften. Det vanker både jubileumskake og smaksprøver fra lokale produsenter til alle som ter turen.

– Jubileumsmarkedet åpner sine dører for alle små og store. Det blir konsert ved Linda Kvam med band, og vi runder av med en fin auksjon, forteller Martin og Glenn til ReAvisa.

En viktig 30-årsjubilant

Daglig leder Glenn Ellefsen synes det er viktig å påpeke den helsemessige forskjellen 30-årsjubilanten RAK har utgjort og fortsatt utgjør:

– Alle har et behov for å bli stilt forventninger til, bli sett, og å få delta i samfunnsbygging og være til nytte, sjøl om man har forskjellige

forutsetninger i forhold til arbeid.

