Revetaldagene var i gang – men så ble det mørkt

Revetaldagene står på planen, men butikkene og hele Re-torvet måtte heller tømmes for folk.

Revetaldagene starter i dag torsdag 26. juni 2025 og fortsetter både fredag og lørdag. Mer om dagene kan du straks lese om i en ReAvisa-sak fra da Revetaldagene er i gang.

Men på formiddagen før det forventes storinnrykk til Revetal, er det folketomt og helt mørkt. Bokstavelig talt, det ser ganske mørkt ut.

– Revetaldager blir det, åkke som

– Vi har kjørt en halvtime nå på strøm-back-up, men nå måtte vi faktisk tømme, så nå er det ingen kunder på Re-torvet, forteller kjøpmann Martin Gran til ReAvisa. Det er en tidsbegrensa reserve med strøm, som de ikke tør å bruke opp sånn med en gang i tilfelle det skulle bli en lenger strømstans.

Revetaldager har Martin trua på at det blir, åkke som: – Kommer det strøm, så skal vi vel få te’ det, forteller han til lokalavisa.

Han veit ikke mer enn alle andre, der han følger med på strømkartet på nett. Han har prøvd å få tak i noen, men ikke lyktes.

– Ikke mye armer og bein

– Nei, her lever vi i uvitenhet, men også i håpet. Sånn som det er nå, så måtte vi stenge. Vi åpner med en gang det blir lys igjen, forteller Martin, ganske så fattet og rolig, tross et helsvart Re-torvet.

– Sånn er det, det er alltid noen overraskelser. Bare vi får i gang strømmen i løpet av en times tid, så skal det gå greit. Vi har ett par timer med kjøl- og frys-nødstrøm.

– Så ja, vi er fatta, vi har vært borti mye rart, veitu. Så det er ikke mye armer og bein, rekker Martin å si til ReAvisa på tråden, før det plutselig blir bråk i bakgrunn:

– Bli lys!

– DER kom strømmen tilbake! Juhu!! Det var jaggu bra, nå må jeg legge på!, sier en plutselig tydelig stressa Martin Gran som får mye å gjøre: – Nå må det jobbas på her, få i gang alt igjen.

– Det hjalp tydeligvis at du ringte og at lokalavisa er på saken, da kom strømmen jaggu tilbake, sier Martin og ler, – nå får vi satse på at den blir!

Strømbruddet skjedde torsdag formiddag 26. juni 2025, i forberedelsene til årets Revetaldager. Den kom tilbake rett over klokka 11.00.

