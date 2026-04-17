Verdens beste – takket være støtten fra hjembygda

Jeanette er klar på at hun neppe hadde vært best i verden, uten støtten fra hjembygda si. Det ga henne tid og ro til å teste ut hvor god hun kunne bli. – Helt avgjørende, sier hun om støtten fra lokale bedrifter og butikker og befolkninga i Re.

Jeanette Hegg Duestad (27) kaller seg sjøl Re-jente, det er hun virkelig konsekvent på. Hun ble stemt fram som Årets idrettsnavn i Re, lenge før hun var verdens beste. Hun passer på i enhver setting å takke hjembygda, som backa henne opp da hun fortsatt var et talent. Hun har virkelig ofra alt.

La oss ta en fot i bakken: Re-jenta rangeres som verdens beste i en verdensidrett. Hun ble Årets kvinnelige idrettsutøver på den nasjonale idrettsgallaen, foran alle andre idrettsstjerner i Norge. Hun har satt verdensrekorder på løpende bånd og flytta marginene for hva som er mulig – hva som defineres som best i verden.

Det starta med et avlyst lysløyperenn i Fon

Alt dette skjer mens ei hel bygd her hjemme heier henne fram. Vi føler vi har vært med helt fra starten av. Historien fortalte ReAvisa før OL-debuten: Det starta med dårlig vær på et lysløyperenn i Fon. Det ble avlyst, men ungjenta ville ikke hjem uten å konkurrere i noe.

Da sto døra åpen inn til det som kanskje er verdens eneste skytebane i et skole- og barnehage-bygg. Merkelig kombinasjon. Bare her i Re. Og resten er, som det heter, historie. Internasjonal idrettshistorie.

Det er rart å tenke på at vi i lokalavisa har fulgt Jeanette Hegg Duestad gjennom mer enn halve livet hennes. Det starta med et tips fra ei stolt tante.

Glemmer aldri hvor hun kommer ifra

Så har det fortsatt med edle medaljer over en lav sko. ReAvisa har neppe rekki å registrere alt sammen, men vi prøver så godt vi kan å henge med i svingene. Kanskje var lokalavisa her hjemme aller viktigst i starten, i de åra da Jeanette lurte på hvor god hun faktisk kunne bli.

Nå henger vi med på lasset og skriver om gull og edle metaller og rekorder og stadig nye triumfer. Jeanette er tilgjengelig og svarer alltid når vi spør. Hun glemmer aldri hvor hun kommer ifra.

ReAvisa har vært tilstede som den klart minste avisa på stevner der de andre mediene veit overraskende mye om hjemplassen til Jeanette. Hun er en stolt reing, og det merkes godt.

Ingen fet økonomisk tilværelse

Det er nesten for utrulig te’ å værra sant: Sjøl om Jeanette konkurrerer med verdenseliten og gruser det meste av motstand, så er det ingen fet økonomisk tilværelse. Sportsskyting er en verdensidrett, hennes konkurrenter kan vie all sin tid til sporten med lønn fra stat, forbund eller rause avtaler for økonomisk trygghet.

Jeanette har mer enn en gang nevnt hvor trangt det har vært reint økonomisk. Det er noen stipend her og noe støtte der, men ikke noe overordna som sikrer henne økonomisk – uansett hvor god hun etter hvert ble og nå har blitt.

I dag kan hun nok leve av det, men det er fortsatt ingen pengebinge som hoper seg opp. Ingen økonomisk trygghet. Derfor kommer Tønsberg kommunes kulturpris veldig godt med, den lyder på 50.000 kroner.

Støtten fra hjembygda har vært helt avgjørende

Jeanette har aldri lagt skjul på at uten de lokale sponsorene fra Re, med Gran VVS, Re-torvet, sportsbutikken, fjellsprengeren, glassmesteren, regnskapsførere, elektrikere og alle de andre, så hadde det aldri blitt noe av. Ikke OL, ikke VM. Ikke noe av gull og rekorder.

Det bekrefter hun også den i dag: – Nei, det tror jeg ikke. Spesielt i de første åra med full satsing fra 2017 til 2020 var det helt avgjørende med den støtten for å kunne forsvare å prøve å se om jeg kunne bli god nok.

Her står mange gode lokale krefter bak, med Re markedsgruppe og lokalt næringsliv. Det er ei hel hjembygd som har løfta fram et idrettstalent. I dag veit vi at «alle» følger med.

Jeanette er fortsatt på sponsorjakt

Lite skaper mer engasjement i ReAvisa-spaltene enn når vi skriver om Jeanette. Det var kanskje ikke sånn hele veien opp gjennom tidene, men det viser hvor viktig det er å ta unge og lovende på alvor, la de få fortelle om sin lidenskap – enten det er idrett, kultur, yrkesvalg eller andre drømmer om å få til noe.

Det hadde blitt med skriverier om et talent og ikke noe mer, langt ifra en verdensstjerne – hvis det lokale næringslivet og bygdefolket ikke hadde støtta opp og heia henne fram.

Og det er Jeanette så takknemlig for at hun nevner det fortsatt den dag i dag. Hun er forresten fortsatt på sponsorjakt, så kanskje kan lokalavisa hjelpe med å spre ordet – nok en gang.

