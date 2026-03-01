EM-gull og ny verdensrekord til Jeanette og makkeren

Re-jenta fortsetter å sanke gull og nye rekorder. Denne helga ble det EM-gull i 10 meter luftrifle mixed team i Jerevan i Armenia for Jeanette Hegg Duestad sammen med Jon-Hermann Hegg. Skytingen holder også til ny europeisk rekord og verdensrekord.
Sjekk hvor du finner ReAvisa i avishyller i Re og omegn.
Les også: Jeanette er årets kvinnelige idrettsutøver.
I ei pressemelding fra Norges sportsskytterforbund søndag 1. mars 2026 oppsummeres nok en suksess for Re-jenta Jeanette Hegg Duestad (27):
– Jeanette Hegg Duestad og Jon-Hermann Hegg sikret EM-gull og verdensrekord i OL-øvelsen 10 meter luftrifle mixed team i Jerevan i Armenia, forteller sportssjef Jonas Edman.
Gull foran Tyskland og Sverige
– Med 506,7 poeng vant de foran Tyskland og Sverige, og satte både europeisk og verdensrekord. Norge tok dermed den første gullmedaljen i mesterskapet, en imponerende prestasjon fra superduoen!
– De utmerka seg som de beste i kvalifiseringa. I finalen tok de kommandoen fra start med imponerende presisjon og stabil skyting, hvilket gjorde det umulig for de tre konkurrerende lagene i finalen å ta dem igjen.
Med en total poengsum på 506,7 satte de en ny verdensrekord. Tyskland tok sølvet, mens Sverige sikret seg bronse i søndagens EM-konkurranse.
EM fortsetter de neste dagene
Europamesterskapet i Armenia fortsetter mandag med individuell konkurranse, med start klokka 08.15 for Jeanette og finale for de åtte beste fra klokka 11.30.
Tirsdag er det trio-konkurranse der de norske jentene skyter fra klokka 08.00 til 10.00 med finale klokka 11.30. Jeanette er med i begge disse kommende konkurransene.
Re-jenta ble Årets idrettsutøver på den nasjonale idrettsgallaen på nyåret i år. Allerede som 16-åring ble hun kåret til Årets idrettsnavn her i Re. Les mer om Jeanette Hegg Duestad i disse ReAvisa-sakene.