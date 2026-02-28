Tilbake der det starta: Dobbelkonsert på samfunnshuset

De vender tilbake til sin urpremiere-arena: Våle samfunnshus. Her hadde mannskoret sin aller første konsert, først med familiekonsert så festkonsert, for halvannet år siden. Nå gjentas det.

– Vi er klare for en ny dobbelkonsert på Våle samfunnshus, forteller Lars Kristian Rustan på vegne av mannskoret Gregershølet og omegn sangensemble (Goose) i den siste papiravisa. Korfeberen herjer fortsatt i Re, skreiv ReAvisa rett før jul, med kor-nyheter for dette nye året.

Det lokale mannskoret ble starta opp for to år siden. Siden den gang har de møttes annahver torsdag på Vonheim i Fon. I kveld, lørdag 28. februar 2026, blir det dobbelkonsert.

Den fjerde kor-konserten

Det har blitt tre konserter, først dobbeltkonserten for halvannet år siden, så åpna mannskoret under Revårock i Foynhagen i fjor, og sist hadde de en trivelig konsert for Re pensjonistforbund. Alle gode ting er tre, med det fjerde skal det skje:

– Festkonserten ble utsolgt for en stund siden, men det er fortsatt noen billetter igjen til familiekonserten som starter klokka 17.00, meldte Lars Kristian på vegne av de lokale kor-guttene i den siste papiravisa.

Han kan friste med et minst like variert repertoar som tidligere, det strekker seg alt fra musikk av Madonna, via Monty Python og Vazelina, til mer tradisjonelle mannskor-sanger, forteller han. Noe nytt og noe også beholdt fra tidligere konserter.

– Re catering kommer og vil drifte kiosken på begge konsertene. Etter festkonserten sørger Kurt Schølberg for partymusikk, forteller Lars Kristian til lokalavisa.

Pub-kor med kvinnekoret

Ikke så lenge etter at mannskoret ble starta opp, ble det også starta opp et kvinnekor i Re, bestående av rundt 40 kvinnelige korister fra bygda. Det ble fort full liste og venteliste for å bli med. De har i løpet av sitt første år blitt ført opp i Brønnøysundregistrene og de kan støttes gjennom Grasrotandelen hos Norsk Tipping. De har rektinok rekki å bytte navn:

Fra Re kvinnekor – som du finner de som i alle offentlige registre – til enkelt og greit Koret – som du finner de som i sosiale medier. De har opptrådt ved flere anledninger allerede, blant annet på Sensommerfestival på Våle prestegård og en pop-up-konsert på Re-torvet. Re kvinnekor sang også jula inn på nettavisa ReAvisa.no.

ReAvisa skreiv første gang om koret på nyåret i fjor: Målet er å utvikle seg musikalsk, ha det gøy, og spre glede. De har fått hyra inn Marianne Skui som dirigent. I mars skal de arrangere PubKor for første gang her i Re:

– Konseptet er enkelt – vi lærer oss en sang på en kveld. Du trenger ikke å ha noen forkunnskaper om korsang – ingen prestasjon, bare moro! Ta med venner, slipp løs stemmen og nyt kvelden, inviterer Koret. Dette skjer på Våle samfunnshus fredag 20. mars, dørene åpnes klokka 19.00, billetter er nå i salg.

