Debutkonsert for fullt samfunnshus: Hvem sku’ trudd?

Gregershølet og omegn sangensemble (Goose) har syngi sin første konsert, og det foran et fullsatt Våle samfunnshus. Først var det familiekonsert, straks er det festkonsert. Til sammen er det solgt godt over 500 billetter.

Det gjør denne debutkonserten til en stor kulturell happening i bygda vår. Få konserter samler to fulle hus med totalt 530 billetter solgt i løpet av en lørdag.

Det har gått slag i slag, helt siden mannskor-ideen ble satt ut i livet på tampen av fjoråret.

«Er dere et mannskor ellerno’?»

Men som lokalavisa har skrivi om tidligere, så er ideen gammel – det var i utdrikningslaget til Thomas Stange at spørsmålet kom fra nabobordet på et utested: «Er dere et mannskor ellerno’?»

Det var de ikke, men det kunne de godt bli, tenkte Stange og Audun Meum Tvetene. Ideen rakk å modne seg godt og lenge, før de tok en liten loddings av stemnings for et snaut år siden.

Interessen var så stor at de ble blåst av banen – det var så mange som ville være med og synge i mannskor at de måtte sette strek da de hadde runda 40 voksne lokale korgutter i alle aldre.

Først «Lokal vokal»

Foran debutkonserten ble mannskoret blåst av banen over interessen for å komme å høre på dem, også. De rakk egentlig aldri å legge ut billetter før det var fullt. «Stanges billettservice» gikk i stå.

Et så populært kor må ha et fengende navn. Navneforslagene var mange, kunne Stange og Tvetene forteller fra scenen underveis i debutkonserten:

Først gikk koret under navnet «Lokal vokal». «TestosteFon» var så et forslag, før de pensa inn på varianter over Gregershølet:

«Eline Smiths venner»

«Gregersbrølet» ble foreslått, før det endelige navnet kom på plass: «Gregershølet og omegn sangensemble», forkorta «Goose». Også «Eline Smits venner» var på blokka, for ganske kjapt fikk de huka inn eks-fonsjenta som dirigent.

– Den beste dirigenten her på jord, forteller Thomas Stange. – Og heldigvis er a’ vant te’ rare folk, hu er jo fra Fon!

– Vi kaller henne bare border colli-en vår, hun som holder styr på alle de 40 sauene baki her.

– Dette er på en måte Fons nasjonalsang

Dagens debutkonsert kan med rette sies å ha et meget variert repertoar. Med alt fra «Måle og sol» til en Raga Rockers-låt mot slutten. – Alt starta med «Måne og sol, skyer og vind», dette er på en måte Fons nasjonalsang.

– Etter barneklubb og kor og alt mulig opp gjennom oppveksten, da lærte vi «Måle og sol» fra da vi var så små, forteller Stange og måler opp til midt på kneskåla.

– Takket være alle vi har vært så heldige å ha på skoler og fritidstilbud i denne kulturbygda her.

Takk til det lokale kulturlivet i Re

– Wenche Weum Bue for eksempel, som vi er så glad for å ha med i publikum her i dag. Hele veien oppover i oppveksten har vi nytt godt av kulturlivet i Re, så vi vil takke alle som takkes bør.

Audun Meum Tvetene forteller at de kan være slitne og lei etter jobb og hverdagens kjas og mas, og så skal de på korøving i tillegg.

– Du er fryktelig sliten, men så kommer du på øving, og reiser hjem igjen med masse energi.

Ny mannskor-mulighet til sommeren

– Det å samles og synge, det er fantastisk fint, forteller Audun på vegne av hele gjengen på 40 korgutter. Fantastisk fint var det også for alle som kom for å høre på i dag.

Bak kulissene sørga Jan Gunnar Ringen for lyd og lys, Atle Sogn trakterte tangenter, og Fredrik Bertelsen spilte gitar. Det er i dag, lørdag 2. november 2024, to utsolgte konserter: Først en familiekonsert klokka 17.00 og så en festkonsert klokka 20.00.

For alle som ikke fikk sikra seg en billett til dagens debutkonsert på samfunnshuset er det en ny mulighet til sommeren, da skal mannskoret åpne Revårock i Foynhagen 2025.

Stående applaus og ekstranummer

Etter siste sang ble det stående applaus og et ekstranummer: – Det hadde dere fått, uansett egentlig, forteller Thomas Stange fra scenen, før det ble både Jahn Teigen og Abba i absolutt siste innspurt.

Se flere bilder fra debutkonserten til Goose:

Fra arkivet – gratulerer med dagen fra Gregershølet:

