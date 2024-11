Rina skal lede Frivilligsentralen i Re: – Kribler i magan

– Jeg gleder meg skikkelig, sier den nyansatte koordinatoren for den nye Frivilligsentralen i Re. Tirsdag kan du hilse på henne på et åpent møte på Brårsenteret.

ReAvisa har skrivi flere saker om re-etableringa av Re frivilligsentral – les om det i denne papiravisa. Det var mange som søkte den viktige jobben med å bygge opp og lede sentralen.

Den som til slutt fikk jobben, var Rina Winnem-Tønder (36) fra Fon. Hun kommer fra den samme jobben i Holmestrand, der hun leder Frivilligsentralen i nabobyen.

Åpent møte på Brårsenteret

– Det kribler i magan, jeg gleder meg skikkelig, sier den nyansatte koordinatoren for den nye frivilligsentralen i bygdebyen vår. Etter oppsigelsestida i Holmestrand vil hun være i gang her i Re over nyttår, men hun blir med på åpent møte allerede tirsdag til uka.

Da er det nemlig åpent møte om den nye Frivilligsentralen i Re, det skjer på Brårsenteret klokka 18.00 tirsdag 5. november 2024.

Dette blir startskuddet, der alle ideer tas i mot med åpne armer. Sentralen skal formes sammen med lokalsamfunnet.

En frivilligsentral av og for Re

– Jeg håper det kommer mye folk. Vi trenger å få ideer om hvor vi skal begynne, vi har alle muligheter, forteller Rina som har et veldig åpent mandat:

– Det er mange frivilligsentraler i Norge, men ingen er helt like. De blir forma av folk som bor der. Denne skal formes av folk i Re.

– Vi må finne ut sammen hvordan vi skal lage noe bra for bygda vår, akkurat for Re.

Moro og meningsfylt

Rina kjenner til frivillighet og dugnadsånd godt, sånn er det når du har vokst opp i Re. – Dette blir som å komme hjem, jobbmessig. Jeg kjenner mange her og håper på å få med meg mange. Det blir så moro, sier en entusiastisk Rina til ReAvisa.

– For vi skal finne på mye moro. Det skal være moro og meningsfylt å være frivillig. Og så må vi huske at frivillighet er for og med alle, unge som eldre.

Frivilligsentralen skal være en koordinator for frivillige, foreninger og folk i bygda. Hva trengs, og hvem vil bidra til å dekke behovet?

Kort vei fra ide til realisering

– Det kan aldri bli for mange som står på for å få Re et godt sted å bo, understreker Rina. Det mest givende med jobben som leder for en frivilligsentral, det er å kunne kaste seg rundt og få til noe bra:

– Hvis noen ønsker å være frivillig, så kan de komme til frivilligsentralen. Da kan vi få til ting veldig raskt. Kople folk sammen.

– Det å snu seg rundt og få til bra ting for bygda vår, det gleder jeg meg veldig til.

– Gleder meg til å hilse på alle sammen

– Du får bygge opp en frivilligsentral i ei bygd der frivilligheten bugner. Ikke rart du gleder deg, det må være en veldig takknemlig oppgave?

– Ja, vi veit alle at det er mange ressurssterke og omsorgsfulle og livlige mennesker i Re. Jeg gleder meg til å hilse på alle sammen.

Frivilligsentralen vil holde til på Brårsenteret, akkurat som den gamle Frivilligsentralen i Re gjorde.

Frivillighetens storstue

– Jeg drømmer om et levende hus, der lag og foreninger kan komme og bidra og ha møtene sine, sier Rina om lokaliteten på Brårsenteret. Rina mener det er viktig å bygge opp om alle de små og store møteplassene i bygda vår.

Brårsenteret håper hun blir ei ei storstue for frivilligheten, et sted man bare kan ta en tur innom og slå seg ned og ta en prat.

– Tenk alt vi kan få til: Åpen scene for ungdom, kakao rundt bålpanna, en kafe drivi av frivillige – her er alt mulig.

En «Re spesial»

– Når frivillige samles skjer det noe magisk, forteller Rina, med årelang erfaring fra feltet. Det er så mange muligheter, og Re frivilligsentral skal formes framover sammen med alle gode frivillige krefter i bygda vår.

– Vi kan ikke få til alt i hele verden, men det vi velger å satse på, det skal vi få til veldig bra, sier Rina. Som frivilligsentral-koordinator kan hun søke om midler og være den som holder i trådene.

– Nå må vi i Re forme den frivilligsentralen vi vil ha – en «Re spesial».

Åpner til våren

Rina har alltid jobba med mennesker og har arbeidserfaring innen helse, men har fra tidligere utdannelse og jobberfaring fra media og PR. Seinere har hun tatt tilleggsutdannelse relevant til tidligere arbeid i NAV Holmestrand.

Frivilligsentralen i Re skal re-etableres tolv år etter at den ble lagt ned. Tidligere i høst søkte Tønsberg kommune etter en koordinator som skal bygge opp og lede frivilligsentralen, og det var en attraktiv stilling med 34 søkere.

Frivilligsentralen skal etter planen åpne tidlig på vårparten til neste år. Les mer om re-etableringa av Re frivilligsentral i papiravisa fra september i år.

