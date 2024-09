Les papiravisa på nettavisa – september 2024

Slå deg ned med ei avis og bli oppdatert på det som skjer i bygda di – det er mye! Her finner du avisa rundt om i Re og omegn, og her kan du lese papiravisa på nettavisa.

Vi kan kalle det høst og det skjer utrolig mye på mange fronter i bygda vår – det kan du lese mye mer om i vårt ferske september-nummer som er på vei ut i avishyller i Re og omegn – og du kan lese papiravisa her på nettavisa, som vanlig.

Trond Wifstad (67) har gått fra å være sjefen over alle sjefer, til frivillig på golvet: Rådmannen gjennom hele Re kommune-tida stiller opp noen timer tre dager hver uke og hjelper til med stort og smått på Re helsehus.

Frivilligsentralen i Re kommer tilbake

Og apropos frivillighet: Du kan lese alt om comebacket til en Frivilligsentral i Re. Gamle Ramnes kommune var en pioner-kommune, med en av de aller første frivillighetssentralene i landet.

I tillegg til alt vi veit om den nye frivilligsentralen, skriver vi også om den tidligere lokale frivillighetssentral-pioneren Anne Gro Dahl som jobba for frivilligheten i Re i hele 21 år:

– Jeg skal IKKE søke, altså, sier Anne Gro og ler godt, – jeg har gjort mitt, sier 71-åringen som i dag er pensjonist.

Re-ungdom i norgeseliten

På idrettsfronten skjer det mye i bygda vår: Saga (15) er på landslaget i ryttersport med islandshest og har en fersk bronsemedalje fra Nordisk mesterskap. Emma (14) er landets raskeste 14-åring med en rykende fersk gullmedalje i dragracing.

Vi har også en landslagsspiller i paintball, som har vært med på en prestasjon bedre enn noen norsk prestasjon tidligere.

Og selvfølgelig finner du bilder og ord fra da Paralympics-helten Fredrik Solberg (22) kom hjem igjen til feiring i Re.

NAV-svindel, narko, rus- og råkjøring

Ei Re-dame besøkte en adresse som ble holdt under oppsikt og vikla seg kjapt inn i sin egen narko-rettssak. En annen Re-dame oppga helt feil tall til NAV, hun er nå dømt for å ha oppgitt rundt tusen arbeidstimer for lite som hun fikk NAV-støtte for.

En Re-mann måtte møte i retten i en samlesak der han blant annet sto tiltalt for å råkjøring på Bispeveien og ruskjøring på Brårveien. Retten fant begge deler bevist.

ReAvisa følger med på rettsavgjørelser og referer det i papiravisa.

Gratis å lese – på papir og nett

Pluss mye, mye, mye mer. Du finner avisa i avishyller overalt der folk møtes i Re og omegn, sjekk hvor her. Avisa er gratis å plukke med seg.

Vil du lese papiravisa på nettavisa, så finner du hele avisa her – vi ønsker alle en god lesestund med godt lokalt lesestoff.

Liker du avisa og vil bidra til spleiselaget bak? ReAvisa-vippsen er 54 02 82.

I ReAvisa får du godt lokalt lesestoff og nyttige annonser fra det lokale næringslivet.

Henge med? Annonse@ReAvisa.no. Tips til gode saker? Tips@ReAvisa.no.

