Søker etter leder for ny Frivilligsentral i Re: – Må være synlig og aktiv i lokalsamfunnet

Frivilligsentralen i Re kommer tilbake. Det søkes nå etter en koordinator som skal forme den nye frivilligsentralen, i samarbeid med foreninger og frivillige i lokalsamfunnet.

«Ønsker du en spennende jobb der du kan hjelpe mennesker, forme din egen arbeidshverdag og jobbe i skjæringspunktet mellom frivillig og offentlig sektor? Da kan dette være jobben for deg, da vi skal etablere en ny frivilligsentral i Tønsberg kommune».

Sånn innledes utlysningsteksten for en viktig stilling som kommer tilbake til Re. Det er mange år siden sist vi hadde en Frivilligsentral i Re, den ble lagt ned i Re kommune-tida. Nå kommer den tilbake i nye Tønsberg kommune.

Den nye skal ligge der den gamle lå

Fra før finnes det en frivilligsentral i Tønsberg sentrum. Sentralene vil være organisert under virksomheten Mestring og forebyggende tjenester i Tønsberg kommune. Den nye frivilligsentralen skal lokaliseres på Brårsenteret, i Harald Heggestadsvei – der også den gamle Frivilligsentralen lå i gamle Re kommune i sin tid.

I dag organiseres det matutdeling og forskjellige sosiale sammenkomster av ei gruppe frivillige her. «tREffpunktet», som er et lavterskeltilbud innen psykisk helse, har også sin plass i lokalene.

Så til stillingen og stillingsannonsen, som har søknadsfrist 25. september 2024: «Vi søker en initiativrik nettverksbygger som er utviklingsorientert og har stor gjennomføringskraft».

«For å lykkes i jobben, må du være en omgjengelig, utadvendt og positiv person som er glad i mennesker», heter det i utlysningen.

Synlig og aktiv i lokalsamfunnet

Frivilligsentralen vil være knutepunktet mellom frivillige, foreninger, kommune, næringsliv – egentlig alt og alle. Stillingen er fast med tiltredelse 15. januar 2025. Frivilligsentralen tenkes å være i gang i mars 2024.

Stillingen er primært dagarbeid, men det må påberegnes noe kvelds- og helgearbeid. Hovedarbeidsoppgave blir å tilrettelegge for frivillighet i nærmiljøet, i tett samarbeid med frivillige, organisasjoner, lag, foreninger og næringsliv.

Videre vil jobben innebære ansvaret for daglig drift av frivilligsentralen, videreutvikle Brårsenteret som en lokal møteplass, rekruttere, motivere og veilede frivillige.

Det er også viktig å fange opp behov i nærmiljøet og iverksette relevante tilbud, søke på aktuelle tilskuddsordninger og være synlig og aktiv i lokalsamfunnet.

Det vil si oppsøkende arbeid, som å holde kurs og informasjonsmøter om frivillighet.

Ei veldig lang ønskeliste

Kvalifikasjonskrav er 3-årig høyskole- eller universitetsutdanning eller fagarbeiderutdannelse innen sosial og helse, kunnskap, kompetanse og erfaring med frivillighet. Før lå frivilligsentralen under kulturfeltet, nå under helse.

Stillingen krever også god skriftlig og muntlig framstillingsevne, god digital kompetanse. Og du må ha førerkort og bil. På ei veldig lang liste over ønskede kvalifikasjoner står blant annet erfaring fra markedsføring og innbyggerdialog.

Det er også viktig å ha god kjennskap til lokalsamfunnet og personlige egenskaper ser ut til å veie tungt: Kontaktskapende, engasjert, strukturert og tydelig, løsningsorientert og med gode samarbeidsevner.

Det tilbys kurs og opplæring for den nyansatte og det loves et hyggelig kollegafellesskap som brenner for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn.

Kontaktperson for stillingen er Marte Wærsted Tandberg, enhetsleder Tilrettelagt arbeid og aktivitet i Virksomhet for mestring og forebyggende tjenester.

Pioner for frivilligsentral

Les mer om den nye Frivilligsentralen i Re, og historien til den gamle, i den neste papiravisa som kommer ut denne uka. Du vil finne den i avishyller rundt om i Re og omegn, og du kan lese papiravisa på nettavisa. Utgivelse er onsdag og torsdag 18. og 19. september 2024.

Der kan du lese mer om at gamle Ramnes kommune var en av pioner-kommunene som oppretta Frivillighetssentral først, tilbake i 1991. Og at den ble lagt ned 21 år seinere.

Vi har snakka med lederen som bygde opp sentralen den gang, Anne Gro Dahl. Og vi har snakka med den som skal ansette ny leder nå, Tine Colén.

Det blir også et Åpent møte om ny Frivilligsentral i Re på Brårsenteret klokka 18.00 tirsdag 5. november 2024. Les mer i papiravisa i september.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.