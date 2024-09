Oda Jonetta sang så vakkert at folkemengden trakk inn, sjøl om ei flott høstsol strålte ute.

Tross strålende høstsol, var det ikke sommervarme ute – noe Oda Jonetta Joberg fra Undrumsdal forteller om fra «scenen» som var et hjørne i stua på det gamle Laahnehuset:

– Jeg bomma på fottøyet i dag, og fikk sagt at jeg frøys på beina. Da kom det kjapt noen damer her og ga meg noen sokker. Sånn er det her i bygda, alt bare årnær’sæ, sier Oda og ler, – jeg er så stolt av Re, og alt det som skjer her.

Offisiell åpning

Hage og hus var fullt med folk sist helg, for lørdag 14. september 2024 var det nemlig offisiell åpning av Revetalhagen og Laahnehuset. Glagjengen kom for å spille alle inn på tunet, før det var omvisning i hus og hage.

Høydepunktet var nok likevel en veldig stemningsfull konsert med Oda Jonetta Joberg og Bjørn Thomassen. Det var åpen kiosk, loddsalg og mye mer – og arrangementet var gratis.

Bak Revetalhage og -hus-prosjektet står NaKuHel Vestfold – les om historien bak i denne ReAvisa-saken: – En drøm som har gått i oppfyllelse.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.