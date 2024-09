Offisiell åpning til helga: – Re, altså! For ei bygd!

Du er herved invitert til offisiell åpning av hage og hus. – Kom og se hvor fint det er blitt!

Hagen og huset er for lengst tatt i bruk, men den offisielle åpningen finner sted nå i høst: – Vi vil gjerne invitere deg til en hyggelig åpning av Revetalhagen klokka 12.00 lørdag 14. september 2024.

Det inviterer foreninga Natur, kultur og helse (NaKuHel) Vestfold til via ReAvisa. Les også om alt som har skjedd her i sommer i den ferskeste papiravisa, den finner du i avishyller i Re og omegn og du kan lese papiravisa på nettavisa.

Skjedd mye her i sommer

Offisiell åpning starter førstkommende lørdag klokka 12.00 med en velkomst, klokka 13.00 blir det en stemningsfull konsert med Oda Jonetta Joberg og Bjørn Thomassen. Det er åpen kafe fra klokka 12.00 til 16.00.

– Arrangementet er gratis, hjertelig velkommen til åpning av Revetalhagen!, inviterer ildsjelen bak – som har fått hjelp fra alle kanter ut av startgropa.

Det er mye som har skjedd allerede, både i hus og hage. Spesielt gjennom sommeren. Bare sjekk her:

Allsang i Revetalhagen

Helt siden tidlig i våres har det vært torsdagstreff i Revetalhagen med gode tips for å drive på i hagen, der tema har fulgt årstider og vekstsesong. Dette har fått navnet Hagetreff.

Holt-bonde og Ridder av Re Roar Lefsaker deler av sin mangeårige erfaring med hagebruk og grønnsaksdyrking som økologisk bonde, det skjer hver torsdag fra klokka 18.00.

Flere tirsdager i sommer har det vært allsang og musikk i Revetalhagen, ved Svein Erik Dørum. Dette er nå satt på pause for høsten.

Revetalhagen er på nett

Det har skjedd mye i hagen i sommer, som blant annet da Arne Nåtedal sørga for å installere internett. – Arne er et kjent navn i bygda vår, som en sprek kar og en skikkelig ildsjel i idretten i Re. Han er også kjent for å være en engasjert Senterparti-stemme i debatten og for å ville det beste for bygda si.

– Det var derfor ikke helt uventa at det var nettopp Arne som tok kontakt og spurte om vi ikke ønsket å ha internett på huset og tilbød seg å fikse det for oss.

– Takk, Arne! Du er god! Nå har hans firma Re-nett vært på besøk, og Revetalhagen er på nett, forteller Revetalhagen på sine Facebook-sider.

Åpner opp utsikten

– Mange som har vært på Låhnehuset har bemerka at de har savna den fine utsikten som var der før. Øyvind Jonassen, som mange kjenner som Høyre-politiker, har flere talenter. Han er også en meget erfaren skogsmann, og har utstyret i orden.

Han tok utfordringa på strak arm og rydda i skråninga foran huset. – Takket være Øyvind kan vi se Låhnehuset fra Revetal igjen, og den fine utsikten fra huset er tilbake.

– Han har også laget fine raier av buskaset. Det kan vi bruke i hagen – til gjerder for eksempel.

Blomster og bier

Og ikke nok med det: – Tore (91) og Ragnhild (77) syntes det var for gæli at Låhnehuset ikke hadde et piano, så de kjørte like godt 200 kilometer for å låne bort sitt eget, melder Revetalhagen på sine Facebook-sider i sommer.

Det har også kommet bikuber på området, det skjedde også i løpet av sommeren som var. – Dronninga av Revetalhagen har flytta inn. Her produseres det honning og bivoks.

– Og så fint for pollinering i hagen – etter hvert blir det både frukt og nøttetrær biene kan kose seg med.

– FOR en innsats!

Familien Myrhaug, med Ole Petter Myrhaug og Malene Lofsberg i spissen, tok kontakt med Revetalhagen fordi de hadde lyst til å engasjere seg i prosjektet. – Og FOR en innsats de har gjort!, skriver Revetalhagen:

– De har pusla med litt av hvert, blant annet klipt gress og rensa takrenner. De har også pynta gjesteboka vår, så ta gjerne turen innom og skriv i den, også.

I tillegg har Morten og Bjørn på Jernia hjelpa med masse med utstyr til hus og hage. De har også sponsa vaffeljernet som går varmt hver gang folk møtes her.

– Re, altså! For ei bygd!

– Re altså! For ei bygd! Her har vi alt vi trenger av varer og tjenester, og ikke minst nydelige serviceinnstilte folk som tilbyr disse! Vi er overveldet over hjelpsomhet og interesse rundt prosjekt Revetalhagen og Låhnehuset.

– Det er tydelig at folk både ønsker å være en del av prosjektet og å bruke hus og hage. Akkurat slik vil vi at det skal være:

– En plass alle kan føle tilhørighet til, en plass alle kan ha eierskap til.

Alle velkommen – alltid

Dersom du ikke veit hvor huset ligger, ta en tur til rundkjøringa ved Re helsehus. Kikk oppover forbi de vakre blomstene, forbi sauene og du ser Låhnehuset.

– Ta deg en tur og nyt utsikten fra terrassen – den er alltid åpen, inviterer ildsjelene bak, som nå rigger til offisiell åpning førstkommende lørdag:

Alle er velkommen til å feire den offisielle åpningen lørdag 14. september 2024 mellom klokka 12.00 og 16.00.

Kort om Revetalhagen:

Revetalhagen består av Låhnehuset og Revetalhagen – tilgjengelig for alle.

Huset ble solgt fra Tønsberg kommune til Revetal Invest AS tidligere i år, under forutsetning av at huset skal disponeres av folk, lag og foreninger i Re.

Hagen består av et tre mål stort jorde som leies av Tønsberg kommune.

Både hage og hus organiseres av Natur, kultur og helse (NaKuHel) Vestfold.

Dette er en lavterskel møteplass der alle kan være med på å påvirke utforming og innhold. Det er flere mer eller mindre faste arrangement her, sjekk Revetalhagen på Facebook for info.

Her er det fine uteområder og mange gode sitteplasser, åpent for besøk enten det er andre folk der eller ikke.

Dersom du ikke veit hvor huset ligger, ta en tur til rundkjøringa ved Re helsehus. Kikk oppover forbi de vakre blomstene, forbi sauene, og du ser Låhnehuset. Ta deg en tur og nyt utsikten fra terrassen – den er alltid åpen.

Kort om offisiell åpning:

Lørdag 14. september 2024 fra klokka 12.00 til 14.00, med åpen kafe fram til klokka 16.00.

Program: Omvisning i hus og hage, konsert med Oda Jonetta og Bjørn Thomassen.

Fri adgang for alle.

