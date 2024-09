Fredrik fosser inn til medalje: – Har egentlig ikke ord

– Det blir bronse i Paris, akkurat som han har drømt om, sier NRK-kommentatorene. Fredrik er evig takknemlig for alle som har støtta han på veien fram til det store målet.

Fredrik Solberg (22) fra Fossan ved Revetal ble den store helten på OL-svømmestadion i Paris i kveld, mandag 2. september 2024. Re-gutten får en fantastisk start og fosser inn til tredjeplass i finalen, melder NRK (ekstern lenke):

– Veit du hva, tida er kanskje ikke så mye skryte av, men følte jeg hadde taket på det. Da har ikke tida så mye å si, oppsummerer Fredrik – strålende fornøyd med bronse, men litt skuffa over tida.

Første Paralympics-medalje

Re-gutten drømte om å komme under 25 sekunder, men det gikk ikke. Han kvalla inn på en andreplass i kvalifiseringsheatene og endte i finalen på en tredjeplass. Det er hans første Paralympics-medalje, etter femteplass i Paralympics-debuten i Tokyo for tre år siden.

I VM har han to medaljer fra samme øvelse tidligere, 50 meter fri. Nå står han også med med Paralympics-medalje i favoritt-øvelsen:

– Jeg har jobba så lenge for dette, men jeg skal ikke banne på TV, men ja….

– Dette er så utrolig stort

– Jeg gleder meg til å gå ut og feire dette med folka mine etterpå, sier Fredrik til NRK etter bragden i bassenget. Det er en stor gjeng med familie, venner og fans fra Re på plass i Paris.

– Jeg blir veldig rørt. Uten de – ikke noe av dette her. De har betydd alt, fra små stevner i tidligere tider, til dette her. De har alltid møtt opp og støtta meg, i alle tider.

– Dette er så utrolig stort, jeg har egentlig ikke ord.

Bestemor: – Jeg griner litt nå, altså

NRK TV sendte direkte fra utenfor arenaen i Paris med en prat med mamma, pappa, kjæreste – med hele fanskaren fra Re i bakgrunn. Mamma Kristine innrømmer at hun ikke er egna som coach før Fredrik skal svømme finale – nervene ligger utapå.

NRK sendte også direkte fra Tønsberg svømmeklubb sin samling, der bestemor Bjørg var heller ordknapp før startskuddet for finalen gikk.

Etter målgang blir det tårevått: – Jeg griner litt jeg nå, altså, sier bestemor Bjørg.

– Re – et fantastisk sted

Fredrik sender takkehilsen hjem til Tønsberg svømmeklubb og gleder seg til å komme hjem til Re. – Det er deilig å ta med edelt metall hjem til Bergen, og så skal jeg selvfølgelig videre hjem til Revetal.

– Det er ei bygd der alle kjenner alle, et fantastisk sted, sier Fredrik på direkten til NRK TV. – Men aller først, nå blir det feiring all night long her i Paris, forteller Fredrik.

Om dagens bronse-bragd sier han: – Hver dag, prøve gjøre det enda litt bedre – det er greia.

Gratulasjon fra Kronprins Haakon

Blant gratulantene etter bronse-bragden er Kronprins Haakon, som så hele konkurransen fra sidelinja i svømmehallen i Paris. Kronprinsen forteller at det er morsomt å følge med på Fredrik.

Han er svært imponert, forteller han, og også imponert over heiagjengen – fanskaren fra Re gjorde seg sett og hørt:

– Han har et skikkelig bra supporter-team, konstaterer Kronprins Håkon.

Ble tidlig kåret til Årets Idrettsnavn i Re

– Så kjenner jeg faren hans litt også, sier Kronprinsen. Pappa Harald Solberg har tidligere vært leder av Det kongelige sekretariat ved det Kongelige hoff.

Fredrik Solberg ble kåret av ReAvisa-leserne til Årets idrettsnavn i Re for fem år siden.

Les mye mer om Fredrik i ReAvisa-arkivet.

Fra arkivet – Klar for Paralympics:

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om Fredrik Solberg.

Les mer om sport i Re.